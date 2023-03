Vít Jonáš, zastupitel, za ODS

Vít Jonáš, ODSZdroj: Se svolením ODS„O budoucnosti břeclavského krytého bazénu a koupaliště se bude zřejmě rozhodovat už 5.dubna na zastupitelstvu. My z ODS Břeclav přemýšlíme nad otázkami: Jestli bylo nutné nechat dojít špatný technický stav až tak daleko? Má se město zadlužit více než půl miliardou korun na dalších 20 let? Co to přinese? Nebylo by lepší provádět rekonstrukci postupně a v lepší ekonomické situaci? Není tato megalomanská akce na úkor dalších projektů jako je cukrovar, cyklostezky, zámek, sociální bydlení, přednádraží, parkovací dům a dalších? Nebylo by lepší zvelebovat Břeclav podle momentálních potřeb a v rámci finančních možností?"