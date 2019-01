Břeclav – Zastupitelé ANO vypověděli v pondělí kvůli zásadním neshodám koaliční smlouvu. Do vedení města se tak dostanou Mladí a neklidní. Novým starostou by se měl stát Svatopluk Pěček. Prvním a druhým místostarostou pak Jakub Matuška a Richard Zemánek.

Lídr břeclavského ANO Svatopluk Pěček. | Foto: Deník / David Kvapil

Šok. Rána pod pás a kudla přímo do zad. Tak hodnotí pondělní rozpad koalice břeclavský starosta Pavel Dominik z Pro Regionu. „Nezbývá mi, než to respektovat. Není hodno tento jejich krok komentovat. To bych se musel vzteknout, a to mi za to nestojí,“ řekl Dominik.

ANO vládlo na břeclavské radnici v koalici s Pro Regionem, ČSSD a KDU-ČSL od loňských komunálních voleb. „Koalice nebyla od počátku příliš soudržná, urovnávat sporné záležitosti musela už na několika jednáních, očividně jsme si v tomto složení nesedli. Břeclav potřebuje nový impuls k rozvoji, takto by ale vše jelo ve starých kolejích, protože vedení města by postrádalo akceschopnost,“ uvedli ve svém vyjádření zastupitelé za ANO Svatopluk Pěček, Petr Dlouhý, Milan Klim a Milan Vojta.

Dalším z důvodů je údajně i neshoda nad prioritami v oblasti investic. „Nebyli jsme ztotožněni s tím, že drtivá většina prostředků měla jít do sociální oblasti. Nebyli jsme v pozici prosadit rovnoměrnější rozdělení do všech oblastí, například do dopravy, kultury nebo sportu,“ zdůvodnili své rozhodnutí zastupitelé za ANO.



Současný břeclavský starosta Dominik si však žádné neshody neuvědomuje. „Je to pro mě do jisté míry šok a záhada. Stačí se podívat na posledních pět zasedání rady města. Všichni byli pro. Neměli nejmenší důvod být nespokojení. Nevím, jestli jde o to touhu po změně, nebo jestli je to spíš o neukojených osobních ambicích některých,“ naznačoval starosta Dominik.

Nespokojenost v koalici potvrdil také lídr Mladých a neklidných, kteří na podzim vyhráli volby, Jakub Matuška. „Je to divočina. Kolegové z ANO potvrdili, že šlo o dlouhodobější problém. Naší strategií bylo původně vyjednávat do léta. Více jsme do toho, co bylo rozjeté, nechtěli zasahovat. Ale když se naskytla tato příležitost, využili jsme ji,“ uvedl Matuška.

Překvapením pro něj však rozpad koalice nebyl. „Není to uzavřený svět. Signály, že k tomu dojde, jsme měli. To tak v koalici bývá,“ uvedl lídr Matuška.

Že by k něčemu podobnému mohlo dojít i u nově vzniklé čtyřkoalice mezi Mladými a neklidnými, hnutím ANO, KDU–ČSL a Společně pro Břeclav, se neobává. „Nastavili jsme si jednoduché principy fungování, které dosud neplatily. Jednou z nich je jednomyslnost v personálních otázkách. Pak aby personálie nemohly koalici dělit. Pohádáme se při výběru lidí, potom už ne,“ je přesvědčený Matuška.

V čem se všichni shodují je, že běžných obyvatel města se změna nedotkne. „Podle mě se nezmění nic, jen to, že v dozorčí radě Tepla nebude nikdo od nás, ale z Mladých a neklidných. A totéž u Vodovodů a kanalizací,“ řekl Dominik.

„Vypracovali jsme nějaký plán toho, co bychom chtěli udělat, co je reálné. Teď si musíme zanalyzovat situaci na úřadě, jak jsme na tom s penězi. Máme nachystané projekty, chtěli bychom dělat věci k obecnému využití. Konkrétnější být nemůžu, to ještě bude předmětem dalších jednání,“ doplnil Matuška.

Břeclav není prvním městem v kraji, kde vítěz původně skončil v opozici. Podobně dopadlo i hnutí ANO v Brně a ČSSD ve Vyškově. Tamní koalice ale i nadále fungují.