Antigenní test na covid nově zájemcům v Brně provedou i někteří praktičtí lékaři pro dospělé. Rozhodli se tak zapojit do plošného testování lidí v Česku, o kterém rozhodlo ministerstvo zdravotnictví.

Mezi prvními možnost využila Michaela Vojtišková ze Slatiny. „K paní doktorce Rakové jsme se objednali rychle a bez problémů. Je to pro nás opravdu velká pomoc. Můžeme se otestovat téměř za barákem a navštívíme babičky alespoň s větším klidem,“ ocenila na sociální síti žena.

V městské části Nový Lískovec nabízí testování svým pacientům Alice Vlasáková. „Jeden antigenní test trvá přibližně dvacet minut. V současné době stíháme otestovat asi patnáct lidí denně. Zájem je velký, pacienty, kteří u nás nejsou registrovaní, bohužel musíme odmítat,“ řekla doktorka. Nejčastěji se k ní na testy hlásí lidé, kteří chtějí o svátcích navštívit své rodiny. „Máme v evidenci i spoustu Slováků. Testují se, aby mohli na svátky domů,“ doplnila.

Do testování se rozhodla zapojit, aby svým pacientům pomohla a vyšla jim vstříc. „V televizi jsem viděla, že termíny testovacích center bývají hned zaplněné. Proto jsem chtěla, aby měli lidé možnost otestovat se i u nás. Věřím, že jim to před vánočními svátky pomůže a budou se moci setkat s příbuznými,“ uvedla Vlasáková.

Během testování zatím odhalila jednoho nakaženého člověka. „Už jsme testovali studenty, zdravotní sestru, vězeňského dozorce, ale jediným nakaženým byl zatím důchodce, který patří k nejrizikovější skupině,“ dodala.

Testování na covid u praktických lékařů



- Antigenní testování na Covid-19 ve své ordinaci nabízí jen vybraní lékaři v Brně.



- Na test se musí lidé dopředu telefonicky objednat. Pokud má člověk již nějaké příznaky, lékař ho pošle na PCR test.



- Výsledek se člověk dozví do dvaceti minut.



- V případě, že je test pozitivní, musí člověk podstoupit taky laboratorní PCR test, aby nákazu potvrdil.



- Pacient nic neplatí, test hradí jeho zdravotní pojišťovna.

Velký zájem lidí o testování potvrzuje i Marie Dvořáková, která ordinuje v městské části Brno-sever. „Objednáváme i neregistrované pacienty, za den stihneme otestovat asi dvacet lidí. Na testování může přijít celá rodina naráz, společně si pak mimo ordinaci počkají na výsledky,“ uvedla lékařka.

V některých ordinacích se lidé otestování ale nedočkají. Praktičtí lékaři je místo toho posílají do zavedených testovacích center. „Kapacitně bychom to nezvládli. Zároveň nejsme schopní oddělit běžné pacienty od těch, kteří by šli na testování,“ řekl Pavel Homolka.

Do jeho ordinace lidé dochází blízko brněnského výstaviště. „I kvůli naší poloze mi testování u nás v ordinaci přišlo zbytečné. Jen pár desítek metrů od budovy je velké testovací centrum, kde je možné se nechat otestovat,“ dodává.

Podobný postoj zastává i Petr Tomandl, jehož ordinaci navštěvují lidé v Zábrdovicích. „Antigenní testy u nás v ordinaci provádět nebudeme. Nemáme na to dostatek času, ani personálu,“ uvedl lékař na svém webu.

Někteří lidé antigenní test nepodstoupí, i když je zadarmo. „Nemá to smysl. Můžu se nakazit v přeplněném vlaku po cestě k příbuzným. To, že před odjezdem absolvuji test, nic nezaručuje,“ myslí si Pavel Chalupník.

Dobrovolné plošné testování na covid skončí v polovině ledna. „Každý člověk, který se prokáže průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, má nárok na provedení tohoto testování, a to nejvýše jedenkrát za pět dní,“ řekl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Milan Řepka.