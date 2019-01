Přibice - Byl habán člověk mohutné postavy? I to se snaží zjistit antropologové z Masarykovy univerzity výzkumem, který loni zahájili u Přibic na Brněnsku. „Zatím to nemůžeme potvrdit, máme zpracovaného málo materiálu,“ řekl vedoucí výzkumu Tomáš Mořkovský. Podílejí se na něm i studenti.

Nalezené kostry habánů u Přibic | Foto: Miroslav Effenberger

Habáni žili na území u dnešních Přibic v šestnáctém a sedmnáctém století. Stopy jejich pohřebiště tam objevili náhodou dělníci před pětačtyřiceti lety při stavbě elektrického vedení. Odborníci zatím prozkoumali plochu o rozloze asi šest krát sedm metrů. „Našli jsme minimálně sedmadvacet jednotlivých hrobů a další přimísené kosti,“ popsal Mořkovský.



Novokřtěnci, na Moravě zvaní habáni, byli zbožní lidé, kteří na české území přišli z Rakouska a Švýcarska. O jejich životě existuje řada písemných pramenů.

Antropologové z kosterních pozůstatků nyní chtějí zjistit, jak habáni zhruba vypadali, jaké bylo jejich zdraví či zda se na kostrách nevyskytují častější zranění. „Pohřební rituály příliš popsané nejsou. Nyní máme možnost je blíže poznat. Ukazuje se, že šlo o velmi jednoduché a úsporné rituály,“ uvedl Mořkovský.



Antropologové nyní kosterní pozůstatky restaurují. Až s procesem skončí, začnou s pořádným výzkumem.

Starosta Přibic Miroslav Effenberger považuje výzkum pro obec jako přínosný. „Pro Přibice je to další zviditelnění. Místo leží blízko cyklotrasy BrnoVídeň. Do budoucna plánujeme, že by se tam vytvořilo místo s informačními tabulemi na připomínku habánů,“ sdělil.