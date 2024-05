MojaKarta podpoří turisty na jižní Moravě: výhodně navštíví památky i atrakce

Stavba Aqualandu Moravia stála více než jednu miliardu korun. Náklady částečně pokryla i dotace. Společnost ŽS Real získala na vybudování akvaparku 344 milionů korun z Evropské unie. Od roku 2013 se však areál výrazně rozšířil.

Děti i dospělí se nyní mohou vyřádit až na třiceti vnitřních a venkovních tobogánech a skluzavkách s celkovou délkou dva kilometry. Aqualand nabízí celkem šestnáct bazénů s vodní plochou tři tisíce metrů čtverečních, některé s využitím vody z místního termálního vrtu i rozsáhlé wellness zóny Forum Romanum a Pálava.

Zatím nejnovější atrakcí je dětský bazén Tutti Frutti se třemi atrakcemi. Název vymyslely samotné děti. „Barevné a hravé pojetí komplexu si spojily s ovocem. Návštěvníci nám pak pomohli vybrat názvy pro atrakce právě ve spojitosti s ovocem. Žlutý tobogán se jmenuje Banana, zelený Kiwi a fialová dvojitá skluzavka Berry,“ uvedl marketingový manažer akvaparku Tomáš Svoboda.

Nový komplex atrakcí Tutti Frutti si užívají malí návštěvníci v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách.Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Za více než deset let fungování Aqualand Moravia získal velkou návštěvnost. Podle loni vydaného žebříčku Kirmes Park je pátým nejnavštěvovanějším aquaparkem v celé Evropě. Podle žebříčku agentury CzechTourism bývá nejnavštěvovanějším turistickým místem v Jihomoravském kraji. „Za rok 2023 byla návštěvnost 834 267 lidí,“ sdělil ředitel aquaparku Petr Pavlacký.

Vedení pasohláveckého areálu chystá pro návštěvníky do budoucna další novinky. „V příštím roce plánujeme uvést do provozu dvě zcela nové vnitřní atrakce. Podobně jako u tobogánu High Five, který postavila špička ve světě vodních atrakcí, společnost White Water, i zde plánujeme postavit atrakce, které jsou v současné době ve světovém měřítku na absolutní špici,“ přislíbil ředitel Pavlacký.

Kvůli pokračujícím jednáním zatím nechce prozradit konečnou podobu atrakcí. „Avšak už v tuto chvíli můžeme říci, že se bude jednat po deseti letech provozu parku o nejvýznamnější obnovu haly atrakcí,“ doplnil Pavlacký.

Aqualand Moravia v Pasohlávkách

co : výstavba moderního akvaparku v Pasohlávkách

: výstavba moderního akvaparku v Pasohlávkách kdy : od roku 2011 do roku 2013

: od roku 2011 do roku 2013 za kolik peněz: přes 1 miliardu korun, z toho 344 milionů z evropských peněz