Aktuální rozložení návštěvníků je zhruba sedmdesát procent těch z České republiky, patnáct procent ze Slovenska a patnáct procent z Rakouska. Ostatní státy tvoří dohromady méně než jedno procento. Poměr se měnil přirozeně k horšímu během koronavirové pandemie, ale teď jsme se co se týče podílů zahraničních návštěvníků jednoznačně vrátili k roku 2019.

Jaký typ návštěvníků k vám do Pasohlávek přijíždí?

Už v pátek 7. června. Letní areál včetně unikátní horské vodní dráhy High Five, dětského vodního hradu a líné řeky pro jednomístné i dvoumístné rafty bude od uvedeného data k dispozici návštěvníkům vždy v pátek, v sobotu a v neděli. Od 28. června pak denně.

Rekordní rok mají za sebou v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Rozsáhlý areál s vodními atrakcemi o velikosti zhruba dvanácti hektarů loni navštívilo 834 267 lidí, což je podle provozovatelů nejvíce od otevření v roce 2013. Návštěvníci se v příštích letech mohou těšit na novinky. „V příštím roce plánujeme uvést do provozu dvě zcela nové vnitřní atrakce," prozrazuje v rozhovoru ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký.

Měnila se od začátku roku cena vstupného?

V poslední době za sebou žádné zdražování nemáme. Pro zónu Aqua, tedy bazény a tobogány, stojí vstupenka pro dospělého na celý den 1 099 korun, pro dítě nad šest let, důchodce a studenty na celý den 799 korun, děti do šesti let mají vstup zdarma.

Jaké připravujete pro letošní rok novinky?

Novinkou jsou zvýhodněné ceny letních vstupenek, které se v předprodeji objeví už koncem května. V hotelu Aqualand Inn v září otevřeme novou konferenční místnost, kterou reagujeme na zvyšující se poptávku po firemních či jiných akcí v nádherném regionu Pálavy v kombinaci právě s využitím aquaparku či našich dvou pater wellness.

Plánujete Aqualand Moravia v dalších letech rozšiřovat?

Dá se říci, že každý rok otevřeme nějakou novou část či atrakci. Velkolepé plány nás čekají rovněž v příštím roce, kdy plánujeme uvést do provozu dvě zcela nové vnitřní atrakce. Podobně jako u tobogánu High Five, který postavila špička ve světě vodních atrakcí, společnost White Water, i zde plánujeme postavit atrakce, které jsou v současné době ve světovém měřítku na absolutní špici.

Můžete prozradit detaily?

Protože jednání ještě pokračují, budeme naše návštěvníky chvíli napínat, jaká konečná podoba atrakcí bude. Avšak už v tuto chvíli můžeme říci, že se bude jednat po deseti letech provozu parku o nejvýznamnější obnovu haly atrakcí.

Na čem dále pracujete?

Na plánu dostavby další části venkovního areálu, která ten stávající doplní o další rameno řeky, tentokrát divoké a k tomu i další atrakce. Dlouhodobě usilujeme o výstavbu dalšího hotelu, který by měl stát přímo v areálu aquaparku a měl by se současným areálem tvořit jeden celek.