Aqualand Moravia v Pasohlávkách zažil rekordní letní sezónu s více než 260 tisíci návštěvníky. Navzdory slabšímu červenci kvůli bouřkám a zahraničním dovoleným, přinesl srpen výrazný nárůst. Nejpopulárnějšími atrakcemi byly přitom Klidná řeka a vodní horská dráha High Five.

Vysoké denní teploty lákaly přes léto k vodě. Jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů na jihu Moravy Aqualand Moravia v Pasohlávkách hlásí rekordní návštěvnost. „Branami parku prošlo v letní sezoně přes 260 tisíc návštěvníků. Celý letní areál jsme letos otevřeli už během červnových víkendů. Díky tomu máme zhruba pětinové navýšení v celkové návštěvnosti," řekl ředitel aqualandu Petr Pavlacký.

O něco nižší byla oproti loňsku návštěvnost červenci, a to zhruba o dvě procenta. „Červenec s počátečním bouřkovým počasím návštěvnosti nepřál. Slabší zájem v měsíci červenci přikládáme také zvýšenému zájmu Čechů o zahraniční dovolené, což vyplývá například z údajů letišť o počtu odbavených pasažérů. Přesně naopak tomu bylo v srpnu, kdy v podstatě každý srpnový den evidujeme vyšší vytížení areálu, než tomu bylo před rokem. A to až o šest procent,“ hodnotil návštěvnost Pavlacký.

Podle interních dat aquaparku byla nejvíce oblíbenou atrakcí Klidná řeka, která na sezonu dostala nové rafty s možností odložit si do nich drink. Ten si přímo na řece mohou lidé koupit. Řeka měří 315 metrů. Z tobogánů byla nejžádanější atrakcí vodní horská dráha High Five jezdící i do kopce.

„Denní kapacita atrakce High Five je 2880 návštěvníků. Za léto tato vodní horská dráha obslouží přes 170 tisíc návštěvníků. Typický letní návštěvník v létě nevynechá minimálně jednu jízdu na Klidné řece a alespoň tři jízdy na některé ze čtyřiceti atrakcí," podotkl Pavlacký.

Celkem Aqualand Moravia nabízí jízdu na dvou kilometrech toboganových tratí a šestnáct bazénů. Letní areál, který čítá plochu třinácti fotbalových hřišť, bude díky letnímu počasí otevřen i o víkendu 7. a 8. září. „Ačkoliv bude během tohoto víkendu aquapark plně v provozu i venku, vstupné na e-shopu návštěvníky vyjde na 449 korun,“ doplnil ředitel.

Aqualand Moravia letos navíc urychlil odbavování návštěvníků při vstupu. „Letos návštěvníci přijížděli nejčastěji mezi devátou a jedenáctou hodinou ráno. Odbavení bylo velmi rychlé, a to díky chytrým pokladnám, které umožňují vstup do areálu během dvou minut,“ zmínil Pavlacký.

S ukončením letní sezony aquapark přechází hned do podzimní a zimní. Ta je spjatá s wellness. Milovníkům relaxu nabídne opět čtyřicet saun, prohříváren a procedur. Aqualand Moravia ponechá přes podzimní a zimní sezonu v provozu oblíbenou dvojici termálních venkovních bazénů Romulus a Remus, která návštěvníky prohřeje ve vodě o teplotě sedmatřiceti stupňů.