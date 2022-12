Venkovní termální bazény Romulus a Remus lze poprvé po pauze využít v prvních týdnech nového roku. Novinkou budou dveře, které řeší únik tepla z areálu a též pohodlí návštěvníka při zimním vstupu do venkovních termálních bazénů.

Modernizace Aqualandu Moravia: podívejte se do nyní opravovaných částí akvaparku

Aqualand Moravia otevírá celkově s třiceti vylepšeními a opravami. „Jmenuji například výměnu čerpadel nebo opravu chlorovny v technologickém zázemí. Vyčistili jsme také všechny bazény, vymalovali jsme, vyčistili tobogány, zrenovovali jsme šatny a jiné. Hlavní novinkou bude avizovaný nový dětský bazén, který pojmenovaly samy děti. A to Tutti Frutti,“ řekl Pavlacký.

K tomuto bazénu se v zimě připojí tři dětské atrakce, které aktuálně putují do České republiky od kanadského dodavatele. „Nový bude také speciální průchod mezi vnitřním areálem k termálním bazénům Romulus a Remus. Návštěvník nově nebude muset v zimní sezóně do mrazu. Díky novým speciálním dveřím vstoupí na vyhřívaný chodník a pak rovnou do termální vody,“ poznamenal Pavlacký.

Vstupné zůstává stejné jako doposud. Dospělý zaplatí 1099 korun, zlevněná vstupenka vyjde na 649 korun. Zdražování provozovatelé akvaparku neplánují.