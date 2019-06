Na ploše čítající pět hektarů se lidé za doprovodu bohatého programu rozjedou po toboganech do všech směrů. „Návštěvníkům se otevře dvacítka toboganů a skluzavek. Dohromady měří 1,7 kilometru. Nově si zájemci užijí venkovní stezku bosou nohou, takzvaný zážitkový chodník,“ uvedla za Aqualand Moravia Karolína Křenková.

Akvapark zprovozní také ostatní oblíbené atrakce. „Těšíme se hlavně na venkovní bar a vlnobití,“ popsala jedna z pravidelných návštěvnic akvalandu.

Rodiče ratolestí mladších šesti let nově ušetří. „Od léta jsme zavedli lístek pro děti mladší šesti let zdarma. A to bude platit po celý rok, nejen v letních měsících,“ uvedl šéf marketingu Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda.

V létě také v areálu dokončí rozšíření sauny pro sto lidí s panoramatickým výhledem a sněhové místnosti. Zprovozní ji na podzim.