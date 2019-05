Nenápadná betonová stavba je až na několik bílých věží v podzemí. Tvoří ji hlavní sál s několika menšími místnostmi po obvodu. „Asi nejcennější exponát, který tu máme, je mamutí skládka,“ neskrývá svou pýchu kurátorka Havlická. Kvůli potřebě specifických podmínek je skládka od zbytku expozic oddělená.

Archeologický park Pavlov

• Nachází se v obci Pavlov u novomlýnských nádrží.

• Otevřený je od roku 2015.

Jeho expozice představuje místní nálezy staré třicet tisíc let.

• Park vznikl za podpory evropských fondů. Z celkové ceny 74 milionů získal evropskou dotaci 62 milionů korun.

Loni park navštívilo pětasedmdesát tisíc lidí. „Přijíždí i skupiny z Jižní Ameriky, pak samozřejmě z okolních evropských států a podobně. Expozici máme připravenou pro jednotlivce i skupiny s dětmi,“ říká Havlická.

V muzeu si letos nachystali pro návštěvníky překvapení. Na říjen připravují vystavení originálu mamutího klu, v expozici dosud mají jen jeho repliku. „Mamutovina je materiál, který se nedá napodobit například sádrou. Bude to mimořádná podívaná,“ zve Havlická.



Ředitel Institutu pro veřejnou správu a ekonom Filip Hrůza: Nevyčerpané dotace jsou ušlá příležitost



V kraji jsou jako projekty podpořené z evropských dotací dobře známé CEITEC, Kaprálův mlýn nebo třeba Archeopark Pavlov. Vznikly by podle vašeho názoru i bez dotací?



Některé určitě ne. Jsou to obrovské investice. Teoreticky by vzniknout samozřejmě mohly, ale ty peníze by pak chyběly někde jinde. Většina subjektů, která chystá takovéto projekty, si to nemůže bohužel ze svých peněz sama dovolit, proto žádá o podporu. Musí se ale samozřejmě i postarat o to, že zvládnou zaplatit provoz, ten už dotace obvykle nepokrývá.



Říká se, že jsme právě v posledním období, kdy můžeme z Unie získat více peněz, než do ní odvedeme. Jak myslíte, že to s dotacemi bude vypadat poté?



Ministerstvo pro místní rozvoj si udělalo analýzu, podle které v posledních letech nahrazujeme evropskými penězi vlastní výdaje na investice. Je otázka, jestli tyto peníze zvládneme nahradit. Musíme se tak soustředit na vyčerpání zdrojů, které máme k dispozici. Co nezvládneme, to bude ušlá příležitost.



Je už definitivně pryč období projektů typu „rozhledna v údolí“?



V každém období bude nějaké procento projektů s nízkou přidanou hodnotou nebo prostě špatných. Je to jako na národní úrovni, kdy také máte nějaké procento kriminality, nedoplatků na dani a dalších prohřešků. Je těžké hodnotit, co je špatný projekt. I ta rozhledna nebo golfové hřiště jsou peníze, které už „nikdo neukradne“ – peníze se utratily a protekly ekonomikou. Sice to nemá tak vysokou přidanou hodnotu, ale investovalo se to tady a přispělo to k HDP. Horší jsou spíš případy, kdy peníze úplně zmizí a nic z toho nevznikne. Ty jsou nejhorší.



Spíše je škoda, že máme hodně rozvětvený systém dotací a že se všechny nastavují zvrchu. Navíc jednotlivé oblasti nejsou mezi sebou koordinované a proto někdy dotační programy neodpovídají tomu, co je dole opravdu potřeba. Třeba cyklostezky – ty dříve byly hojně dotované a jsou dodnes, jenže sami starostové říkají – my už je nepotřebujeme, teď potřebujeme peníze jinam. Ale rozvržení dotací se nedá měnit ze dne na den.