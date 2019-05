Návštěvníci se mohou těšit na historická řemesla, keltskou hudbu či zajímavé přednášky. „Lidé mohou odhalit mnohé ze života Keltů. Své umění předvedou kováři, zájemci si mohou prohlédnout propracované opasky keltských koželuhů a hrnčíři jim zase dají nahlédnout do hrnců i keltských jídelníčků,“ nalákal vědecký vedoucí muzea Mamuz Franz Pieler. Na akci nebudou chybět ani pracovníci muzea ovládající češtinu.



Návštěvníci se dozvědí, jak vypadal každodenní život Keltů, uvidí je v dobovém oblečení a zbroji a poznají, jak využívali vědomosti starověké medicíny. Pro malé návštěvníky muzea si pořadatelé připravili hody kopím nebo střelbu z luku. Vyzkoušejí si ale i práci s přírodními materiály a zkusí si také vyrobit keltskou keramiku nebo si nazdobit meč. Hrou na historické nástroje a programem z keltské hudby atmosféru festivalu umocní kapely Cantlon a Dána.

Festival je součástí dlouhodobé výstavy Pohádky, mýty a symboly. Člověk a jeho příběhy, která se nachází v Mamuz muzeu v Mistelbachu a je kompletně přeložená i do češtiny. „Návštěvníci se na ní vydají po stopách symbolů. Dozví se, co je mnohým vyprávěním společné, jak důležité je pohádky číst, a odpoví si na otázky – co v nás tyto příběhy vyvolávají, proč nás tak fascinují a co se jejich prostřednictvím dozvídáme sami o sobě,“ nastínil Pieler.



Jedním z nejpozoruhodnějších exponátů celé výstavy je podle něj soška Lvího muže zapůjčená z německého Ulmu. Jedná se o dílo staré přibližně čtyřicet tisíc let vyrobené z mamutoviny. Výstava potrvá až do čtyřiadvacátého listopadu.