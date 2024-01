Valtičtí rozjeli sérii pomoci pro malého Artura z Pohořelic na Brněnsku. V pátek odpoledne do města dorazil tým mobilní odběrové linky, který dobrovolníky zapisoval do registru dárců kostní dřeně. Prostory poskytla restaurace Amalia.

Malý Artur přišel poděkovat lidem, kteří se zapsali do registru dárců kostní dřeně. | Video: Deník/Iva Haghofer

Šestiletý hoch trpí vážnou poruchou imunitního systému s názvem hemofagocytující lymfohistiocytóza. Aktuálně prochází malý bojovník náročnou chemoterapií, jež trvá rovných čtyřicet týdnů. Pokud léčba nezabere a „baciláka“, jak Artur svoji nemoc nazývá, se porazit nepodaří, je jedinou šancí na uzdravení transplantace kostní dřeně.

Chlapec dorazil k odběrovému místu před třetí odpoledne v doprovodu babičky Zuzany Nešporové. „Jsme moc rádi, že sem dámy dorazily, jim i všem, kteří se přijdou zapsat, jsme moc vděční,“ usmívala se žena.

Malý Artur všem přítomným včetně čtenářů Deníku poslal obrovské srdíčko a několik vřelých úsměvů.

Mobilní odběrový tým nebyl na Břeclavsku naposled. Zapisovat dárce do registru bude ještě například v sobotu 2. února na Krojovém plese ve Velkých Bílovicích v místním kulturním domě (od 16:00 do 22:00). Dále pak v sobotu 2. března na koštu vín v Zimní jízdárně valtického zámku (od 11:00 do 16.00) nebo v sobotu 30. března na valtickém náměstí, případně v tělocvičně základní školy, při velikonočních otevřených sklepích (od 11.00 do 16.00).

„Speciální nábory pak pro svoje studenty uspořádaly ještě střední školy. A to valtická vinařka, břeclavské gymnázium a také průmyslovka. Mobilní odběrový tým tam zavítá v úterý 23. ledna,“ prozradila Nešporová.