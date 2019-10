Zároveň je však také chovatelem psů, konkrétně belgických ovčáků malionois. Dvouměsíční fenka z jeho chovu, Arya, se má zapojit do projektu Malina pro slona. Zařadí se tak po bok jen několika „maliňáků“ z České republiky, kteří budou pomáhat v africkém Kongu odhalovat pašeráky.

Aryu si už tento víkend odveze k výcviku kynoložka Hana Böhme. „Před dvěma lety jsme s manželkou viděli dokument Cama v Africe, který popisuje nasazení české fenky proti pašerákům slonoviny. No a když k tomu náš malý syn na otázku, jaké je jeho nejoblíbenější zvíře, odpověděl, že slon, tak bylo jasno. Rozhodl jsem se, že jakmile budeme mít štěňata, jedno do projektu daruji,“ začíná své vyprávění Hunkař.

Psům se věnoval prakticky od dětství. „Měl jsem německého ovčáka, se kterým jsem chodil cvičit do Kynologického klubu v Kosticích. Postupně u mě ale převládla láska k fotbalu. Znovu cvičit jsem začal asi před šesti lety. To už s maliňáky. Hodně mi v tomto směru radil Josef Šesták z Lanžhota,“ vzpomíná Hunkař, který se věnuje sportovní kynologii.

Před dvěma měsíci jeho brzy tříletá fenka Bagyra porodila devět zdravých štěňátek. Šest fenek a tři psy. „Zavolal jsem proto paní Böhme. Ona hned přijela a vybrala si právě Aryu. Pátráním v rodokmenu jsme navíc zjistili, že je příbuzná s Camou, prvním českým psem nasazeným v Kongu, který tam zahynul při dopravní nehodě,“ popisuje hasič.

Arya, jejíž patronkou bude herečka Veronika Čermák Macková, zaujala kynoložku na první pohled. „Ostatní štěňata se držela pospolu. Arya byla taková samostatná jednotka. Když jsme rozházeli jídlo, hned začala čmuchat a hledat. Nevadilo jí být sama, nebála se,“ přibližuje Böhme, čím si ji Arya získala.

Hunkař hned dostal instrukce, jak fenku na budoucí „povolání“ připravovat. „I když je tak malá, snažím se ji vést k tomu, aby hledala a čichala. Rozházím třeba granule,“ přibližuje Hunkař.

Cílený výcvik podle něj už bude právě na kynoložce. „Takové štěňátko budu cvičit určitě rok až dva. A to přímo na věcmi, které bude mít v Kongu za úkol vyhledávat. Půjde o slonovinu, gorilí a šimpanzí srst, papoušky žako, kartuše, tedy náboje do zbraní, ale i luskouní šupiny. Ty pašeráci prodávají do Asie, kde se o nich říká, že jsou afrodiziakem. No a bushmeat – tedy maso volně žijících zvířat,“ říká Böhme.

Projekt Malina pro slona

- Cílem projektu je umístit psa se speciálním výcvikem v africkém Kongu.

- Belgičtí ovčáci malinois se v Kongu aktivně podílejí na boji proti pytlákům a pašerákům. Jsou vycvičení rozpoznávat slonovinu, gorilí a šimpanzí srst, kartuše, papoušky Žako, luskouní šupiny a bushmeat.

- Arya je z České republiky po Camě, Charmovi, Odzalovi a Apokalypse pátým psem v pořadí.