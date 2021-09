Do budoucna plánuje vedení města doplnění některých prvků a rekonstrukci šaten. „Musí se dodělat věci okolo, takže budeme chtít upravovat příjezdy a plochy kolem dráhy a celého stadionu. Přibude i sklad pro atletické pomůcky a čeká se na povolení, aby se mohlo dodělat odvodnění plochy. Kabiny jsou druhá velká etapa, která se nyní projektuje, je podána žádost na stavební řízení a budeme hledat vhodnou dotaci,“ shrnul další plány s areálem Háder.

Kromě atletické přípravky se na hřišti pravidelně už od poloviny srpna scházejí také děti z fotbalové miniškoličky. Několik zápasů zde již odehrály i ostatní týmy hustopečského fotbalového klubu. „Hraje se tu dobře, je to tu pěkné. Tráva je trochu tvrdší, než jsme byli zvyklí, ale vyhovuje nám to,“ uvedl trenér Petr Vedra.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.