Až pětašedesát aut stojících křížem krážem podél kilometr dlouhé ulice nebo rodiče přenášející kočárky přes auta kvůli zcela zablokovaným silnicím a chodníkům. Situace, ke kterým na Břeclavsku dochází čím dál častěji. Problémy s parkováním, které trápily hlavně sídliště větších měst, se rozšířily i do dalších obcí.

Parkování v obcích

- Problémy s parkováním se přesouvají ze sídlišť větších měst do hustší obytné zástavby obcí a menších měst.

- Řidiči odstavují svá auta na plochy veřejné zeleně, chodníky, do míst se zákazy zastavení a stání či do parků.

- Těžkosti působí stojící auta také záchranářům a hasičům, kteří nemohou projet.

Své o tom vědí i v téměř čtyřtisícovém Lanžhotě. „Aut v domácnostech u nás přibývá. Lidé je chtějí mít navíc během dne po ruce. Zatímco dřív vyráželi do obchodu na kolech, nyní už jedině autem. Pak se stává, že parkují na nezpevněných plochách, v místech veřejné zeleně, v parcích a na chodnících,“ potvrdil lanžhotský starosta Ladislav Straka.

Velký problém s parkováním mají v Mikulově. Viníky jsou podle starosty především neukáznění turisté. „Zvažujeme dokonce zapojení odtahové služby. Neosvědčily se ani pokuty, ani botičky. Nerespektující dopravní značky a zákazy však nejsou jen řidiči aut, ale i cyklisté. Ti jezdí v protisměru, na pěších zónách, strkají do chodců a kola nechávají stát, kde je zrovna napadne,“ postěžoval si starosta Rostislav Koštial.

Zatímco historické centrum města praská ve švech, placená parkoviště jsou podle něj poloprázdná. „Auta stojí na zelených plochách i v lesoparku. Poblíž mlýna jsme jich dokonce v zákazu napočítali na sto šedesát,“ kroutil hlavou Koštial.

Těžkosti s parkováním trápí i menší obce. Třeba Vrbici. „Lidé dost často parkují na chodnících. Většinou už však začínají být uvědomělí. Ale pochopitelně máme i notorické hříšníky,“ přiznal vrbický starosta Tomáš Bílek.

Potíže působí neukáznění řidiči také záchranářům a hasičům. Zatímco dříve se s průjezdností potýkali hlavně na sídlištích, v současnosti k nim přibyla i místa hustší zástavby a historických center. „Lidé dost často parkují v zatáčkách, kde nám technika nezatočí. To je obrovský problém. Další pak nastane, když máme na průjezd méně než tři metry. Hadice sice můžeme natáhnout až na dvě stě metrů, ale zdržuje nás to. S výškovou technikou navíc musíme zajet přímo k domu, v němž hoří,“ vysvětlil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Podle mluvčí jihomoravských záchranářů Michaely Bothové jde o problém na celé jižní Moravě. „Zvlášť na sídlištích se často dostáváme do situace, že sotva projedeme. Někdy jde doslova o centimetry. Mnohdy musíme jet i po trávě, chodníku či podél keřů,“ uvedla mluvčí.

Zatímco v Lanžhotě vidí řešení v úpravě prostranství před domy majitelů, v Mikulově mají vyrůst odstavná parkoviště pro několik stovek aut.