Lanžhot – Cestující autobusy v Lanžhotě musí od úterý počítat se změnou. Kvůli přípravě a pořádání hodů se posunula místa autobusových zastávek.

„Výluka autobusů platí od úterý až do středy příští týden a to včetně. Spoje, které jsou vedeny z Lanžhota do Kostic a z Kostic do Lanžhota, budou mít přeloženou zastávku na ulici Kostická k požární zbrojnici a muzeu. Spoje, které končí a začínají v zastávkách Lanžhot, autobusové nádraží nebo Lanžhot Jednota, budou mít přeloženou zastávku do ulice Komenského,“ upozornili představitelé obce na webu.