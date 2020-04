Datum 25. května netrpělivě vyhlíží majitel břeclavského minipivovaru Frankies Štěpán Přikryl. Právě tehdy může znovu otevřít pivovarskou pivnici v centru města. „Máme i zahrádku, takže tu otevřeme ještě dříve,“ řekl.

Břeclavský minipivovar Frankies založili Adam Jonáš (vlevo) a Štěpán Přikryl. | Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Právě otevření restaurací a hospod je pro něj klíčové. „Jsme založení na tom, že dodáváme pivo do hospod. Lidé si chodí do okénka. Ale to neznamená, že se dostáváme do plusu. Tímto režimem bychom nemohli fungovat natrvalo, pořád jsme v minusu,“ zmínil Přikryl.