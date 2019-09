Až dvanáct a půl tisíce. Takové množství žáků nejspíš letos zasedne do lavic prvních tříd v obcích a městech v kraji. První školní den by tak mohlo zahájit až o tři sta dětí více než vloni.

Větší počet prvňáků souvisí s rostoucí porodností, kterou demografové zaznamenávají už od roku 2010. „Celorepublikově je prvňáčků mnohem více. Šestileté děti, narozené v roce 2013, jsou po takzvaném baby boomu. Oproti devadesátým létům jde o výrazně silnější ročníky,“ potvrdila demografka Dana Hübelová.

Rozmístění dětí v Jihomoravském kraji je podle ní nerovnoměrné. „Jsou regiony s přetlakem a naopak regiony, kde je prvňáčků málo,“ shrnula Hübelová.

Žáků v prvních třídách mírně přibude



Ve školním roce 2018/2019 do prvních tříd nastoupilo v kraji 12 272 dětí.



Letos očekává kraj nástup do školních lavic až dvanácti a půl tisíc žáků prvních tříd.



Loni zaznamenal nejvyšší počet žáků prvních tříd okres Brno-město (4 025), za ním je Brno-venkov (2 423) a první trojku uzavírá Hodonín (1 450).



Za nimi jsou Znojmo, Blansko a Břeclav s počty okolo jedenácti set prvňáčků. Nejnižší počet registroval loni Vyškov – a to 951 žáků.



Kraj očekává čísla letos velice podobná, nicméně se meziročně počet prvňáčků v okresech může změnit.

Potvrdila to i mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková. „Odhadujeme, že se ve školním roce 2019/2020 počet žáků prvních tříd nebude příliš lišit a bude se pohybovat maximálně kolem dvanácti a půl tisíce. V jednotlivých okresech však mohou být meziroční rozdíly větší,“ informovala.

Demografický průzkum ukázal, že počet žáků základních škol v Jihomoravském kraji narostl od roku 2010 o dvacet tisíc. „Nyní se pohybuje lehce přes sto tisíc,“ doplnila demografka Hübelová.

Z baby boomu nyní těží i Zbyněk Háder, ředitel základní školy v Dolních Věstonicích na Břeclavsku. „Jsme moc spokojení. Oproti roku 2012 máme šedesátiprocentní nárůst žáků. I meziroční nárůst je za posledních deset let největší,“ pochvaloval si ředitel Háder.

Roli v tom hraje hned několik faktorů. „Vracejí se nám děti ze sousedního Strachotína, které dříve rodiče posílali do Hustopečí. V červnu navíc odešlo ze školy málo deváťáků, přišlo o několik dětí víc a k tomu dnes přivítáme osmnáct prvňáčků,“ zdůvodnil Háder.

Kromě šestiletých dětí zasednou do lavic v prvních třídách i děti sedmileté. Tedy ty, kterým loni specialisté doporučili odklad. „Počet odkladů hodnotím spíše jako stálý a běžný. Nemyslím si, že by jich výrazněji přibývalo,“ řekl Pavel Trulík, ředitel základní školy v Pražské ulici ve Znojmě.

Výjimečné byly z jeho pohledu jen některé ročníky. „Za dobu mého působení, tedy osm zápisů, byl takový snad jen jeden rok, to jsme měli dvacet odkladů. V ostatních letech byl počet odkladů vždycky zhruba deset. Když takové děti pak o rok později přijdou, řekneme si, že je dobře, že se počkalo,“ nechal se slyšet Trulík.

Jakub Jurek, zpravodajové rovnosti