Tak úplně pravda to ale není. Annibale Prinetti, jak se opravdu jmenuje, totiž celý život zasvětil novinařině. Jako reportér se do tehdejšího Českoskovenska vypravil i v roce 1969. Jen krátce poté, co se 19. ledna upálil na protest proti potlačování lidských svobod a neaktivitě Čechoslováků po okupaci vojsk států Varšavské smlouvy student Jan Palach.

Prinetti se rozhodl vyhledat jeho matku Libuši, s níž měl v plánu sepsat interview. „Cestoval jsem do Prahy a hledal nemocnici, ve které byla paní Palachová hospitalizovaná. Chtěl jsem s ní mluvit. Moje interview nemělo mít politický význam, spíše společenský,“ vzpomíná po letech devětaosmdesátiletý novinář.

Ze setkání s Libuší Palachovou a její neteří vzešlo rozsáhlé interview, které následně vyšlo v italském tisku. Dominuje mu černobílá fotografie s uprostřed stojícím mladým mužem, jímž je právě Prinetti. Po jeho levici pak stojí Palachova matka. „Vzpomínám si, jak moc paní Palachové záleželo na tom, aby si mohla obléknout stejné černé šaty, které měla na pohřbu svého syna. Opakovala, že doufá, že to, co její syn udělal, bude mít význam pro budoucnost vaší země. Věřila, že měl jeho čin smysl. Víte, ona nebyla blázen, jak se říkalo,“ podotýká energický muž.

V interview zmínil, že ačkoli byla na jednu stranu Libuše Palachová rozrušená a smutná ze smrti syna, bylo pro ni jakýmsi zadostiučiněním, že jeho čin až na několik socialistických zemí označil celý svět za hrdinství. „Byl jsem asi první, kdo jí vyprávěl o sebevraždě dalšího studenta Jana Zajíce. Říkal jsem jí taky, že celá Itálie truchlila za jejího syna. A že jsou po něm už u nás pojmenované i ulice a náměstí. Byla dojatá a šťastná, když to slyšela,“ vypráví o ke svému textu temperamentní Ital. Ze setkání si mimo jiné odnesl i fotografii Jana Palacha s osobním věnováním od jeho milované matky.

Díky Prinettiho článkům si lidé v Itálii mohli vytvořil skutečně reálný obraz nejen o životě v tehdejším komunistickém Československu. Interview s Libuší Palachovou totiž nebylo zdaleka jediným textem, který pro tištěná média na Apeninském poloostrově publikoval. Italové se tak třeba dozvěděli, jak dlouho čekají Čechoslováci na nové auto, nebo kolik zaplatí za litr mléka.

Velkou část článků podepisoval jejich autor pseudonymem Nanni La Barriera. Ten s matkou Jana Palacha ostatně nebyl výjimkou. „Proč pseudonym? Bál jsem se komunistů. Jezdíval sem do Československa pravidelně. Byl jsem i v Lánech u hrobu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. To byla opravdová osobnost. Putoval jsem i do Sezimova Ústí, kde ještě tehdy žila vdova po prezidentu Edvardu Benešovi Hana. Masaryk byl podle mě lepší než Beneš. I když je to těžké soudit. Beneš měl totiž těžší pozici. Psal jsem i článek s kardinálem Františkem Tomáškem o problémech mezi českými a slovenskými katolíky v čele s monsignorem Jozefem Tisem, jenž sympatizoval s fašisty,“ přibližuje se zápalem svoji práci Prinetti.

V domově pro seniory ve Velkých Pavlovicích žije posledních deset let. „Pomohl mi zdejší dřívější farář Marek Kardaczynski, který nyní působí právě v Itálii. Mám ho moc rád. Tak dvakrát třikrát do roka si voláme. Zajímá ho, jestli ještě žiji,“ směje se novinář v penzi. Jak přiznává, v kostele častým hostem není a nikdy nebyl. Má ale pochopení pro lidi, kteří tam chodí.

V České republice začal žít ještě před vstupem země do Evropské unie. „Bylo proto nutné, abych zde měl povolení k pobytu. Vyřídil jsem si tedy živnostenský list na překlady a tlumočení z češtiny do italštiny a obráceně,“ přibližuje Prinetti.

Česky hovoří velmi dobře, ale s typickým italským přízvukem. „Jak jsem se češtinu naučil? Díky svým bývalým přítelkyním. Vaše české noviny ale nečtu, je to pro mě totiž hrozně těžké,“ zmiňuje velkopavlovický Ital.

Ženatý byl celkem pětkrát, nejednou mimo jiné i v Československu. Z prvního manželství s Italkou má dceru, díky které je už i hrdým dědečkem jedné vnučky. „Některé moje ženy byly tak krásné, že mi maminka říkala, že jsou pro mě krásné až moc. Že já jsem takový obyčejný. Vždycky jsem odpovídal, že je jedno, co bude. Že momentálně jsou se mnou a jsem šťastný. Když jsem žil na Kapverdách, oženil jsem se jednou i tam. Vzal jsem si mulatku. Ta byla tak hezká, že se po ní všichni otáčeli. Byla se mnou dokonce i tady v Československu,“ vzpomíná zasněně horkokrevný jižan.

Ital Annibale Prinetti pro Deník zavzpomínal na svoji novinářskou kariéru i na Jana Palacha, podívejte se:

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Po Itálii se mu, jak říká, nestýská. „Každá země má něco pozitivního i negativního. Třeba v Česku je opravdu oproti Itálii velmi čisto,“ vyzdvihuje Prinetti, který se narodil v italském Janově.

Moc dobře ví, o čem hovoří. Procestoval totiž velkou část Střední a Jižní Ameriky, Asie i Afriky. Kromě různých částí Apeninského poloostrova žil například i ve Španělsku, v Andoře, na Kapverdách nebo ve Francii. Od té doby se mimochodem prokazoval namísto novinářské průkazky seznamem profesionálních italských novinářů, v němž figurovalo právě jeho jméno. To proto, že mu průkazku včetně dalších cenných věcí odcizili, když jen tak přespával v autě. „Mám takovou netrpělivou zadnici. Všude, kde jsem žil, jsem se snažil psát. Třeba ve Španělsku jsem jako Ital pochopitelně nemohl dělat nic jiného než psát kritiky na italské opery,“ popisuje muž.

V necelých devadesáti letech je vděčný, že se ho stále ještě drží zdraví. „Jen poslední rok mě nějak opouští paměť. Prodělal jsem mozkovou mrtvici, ale děkuji Bohu, že jsem na tom tak, jak jsem,“ podotýká Prinetti.

A co by vzkázal současné generaci mladých lidí, kdyby mohl? „Měli by se chovat tak, aby měli všude dveře otevřené. A neměli by zapomínat, že když udělají nějakou chybu, je nutné, aby za ni i sami zaplatili. A mužům bych pak vzkázal, aby se na ženy dívali jako na osobnosti. Až potom by je mělo upoutat to, jak vypadají,“ uzavírá s úsměvem.