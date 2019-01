Balónky rozzářily oblohu. Padl rekord

Mikulov /FOTOGALERIE/ - Šest set patnáct balónků štěstí vypuštěných na jednom místě. To byl až do čtvrtka český rekord. Překonat jej se v Mikulově pokusily stovky lidí, když přišly do tamního amfiteátru.

Přestože začátek akce plánovali pořadatelé na šestou hodinu, počítání začalo až téměř o hodinu později. Před vstupem se totiž vytvořila několik desítek metrů dlouhá fronta. „Věděl jsem, že amfiteátr je v Mikulově docela nevyužívaný, a chtěl jsem i zpestřit kulturu ve městě. Proto jsem se domluvil se zástupci města, že bychom mohli zkusit pokořit dosavadní rekord. Původně jsme se dozvěděli, že je tři sta patnáct balónků, až později nám komisaři z Agentury Dobrý den řekli, že je to ještě o tři stovky více,“ vzpomínal na krušné začátky hlavní pořadatel akce Roman Kopřiva. Jak dodal, lákal lidi na rekord i přes facebook. A vyplatilo se mu to. „Byl jsem překvapený, jak tato sociální síť zafungovala. Pozvánku dostaly asi tři tisíce lidí,“ usmíval se s tím, že tyto balónky zažívají velký boom. A z části nahradily i dříve časté lampiónové průvody. Původně měli lidé začít balónky vypouštět zároveň. Protože se start opozdil, našlo se pár nedočkavců, kteří začali dříve. A postupně se k nim přidávali další, ačkoliv ještě desítky zájemců čekaly za bránou. Kdo si přinesl vlastní lucerničku, měl vyhráno, pořadatelé totiž nepočítali s takovým zájmem a balónky zkrátka došly. „O akci jsem se dozvěděl přes facebook, takže jsem chtěl podpořit vznik rekordu. Balónek si takhle vypustím vůbec poprvé, ale jaké přání na něj napíšu, to opravdu nevím,“ prozradil ještě před zahájením rekordu Karel Trávník z Mikulova, který přišel i s kamarádem a jeho maminkou. Babičku zase do amfiteátru vylákala devítiletá Karolína Šopová. „Že se budou vypouštět balónky, jsem se dočetla v novinách. Chtěla jsem podpořit rekord a také si jeden balónek vypustit,“ těšila se na skvělý zážitek. A ten měli skutečně všichni. Jakmile se totiž na oblohu vznesly stovky lucerniček, byl to krásný pohled. Pro ty, kdo o akci nevěděli, možná i trochu strašidelný. Letos si totiž mnoho lidí spletlo balónky štěstí s ufo. „Chtěli bychom z toho udělat tradici. Mrzí mě, že se na všechny nedostalo, rozhodně budeme na příští rok lépe připravení. Doufali jsme, že rekord padne, ale opravdu jsme nepočítali s tím, že ještě asi tři sta lidí odejde zklamaných,“ přiznal smutně Kopřiva. Kolem půl osmé už bylo jasno. Rekord v Mikulově padl. Potvrdil to i Miroslav Marek z Agentury Dobrý den z Pelhřimova. „Potvrzuji, že Mikulov zapíšeme do České knihy rekordů, protože tady na jednom místě vyletělo na oblohu devět set jedna balónků. Celkem jich sice bylo ještě o sedmačtyřicet více, ale ty jsme neuznali, protože je lidé vypustili dříve,“ vysvětlil Marek.

Autor: Eliška Windová