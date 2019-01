Hustopeče, Břeclav – Nejznámější vinař Kalifornie? Podle mnohých filmový režisér Francis Ford Coppola, autor série Kmotr. I jeho víno má být součástí hustopečského Světového duelu vín. Na sobotní akci mohou návštěvníci v Hotelu Centro zhodnotit i vína herců Antonia Banderase a Karla Rodena či fotbalisty Lionela Messiho.

Pořadatelé ale lákají na mnohem víc než na celebrity. „V České republice se jedná o výjimečnou akci. Je určená jak pro profesionály, tak pro lidi, kteří jen mají rádi víno, dále pro hoteliéry, restauratéry. Každý si tam najde svůj okruh vín," tvrdí organizátor Miroslav Hrabal.

Pátý ročník se pochlubí i vinařskými „nej". K ochutnání budou vína, která se běžně pijí jen v michelinských restauracích v Honkongu nebo Japonsku či vína ze stoletých vinic. „Máme lahve i od vinařství, které bylo vyhodnoceno jako nejzdravější na světě," zmínil další z pořadatelů Jiří Kunc.

Jak dodal, záměrem akce je vytáhnout vždy z daného vinařského regionu extra třídu. „Například z šesti nejlepších vinařů z rakouského Wachau máme zastoupeny hned čtyři," pochlubil se Kunc.

Hustopečské srovnání špičkových vín je podle pořadatelů v republice ojedinělé.

Do města se na degustaci chystá i vinař Milan Nestarec z Moravského Žižkova. Poprvé. „Vím, že se duel koná každoročně, časově mi to ale dosud nikdy nevyšlo. Je to možnost ochutnat vína, ke kterým člověk nemá každodenní přístup. Letošní ročník je pro mě dvojnásob zajímavý. Je totiž zaměřený i na přírodní vína, kterých jsem zastáncem," nechal se slyšet Nestarec.

Kvalitu a chuť poměří vína s předponou bio a autentická s těmi, která vinaři vyrábí za použití nejmodernějších technologií a metod.

Světový duel vín začne v deset hodin dopoledne a potrvá do osmi večer. Vstupenky v předprodeji se prodávají do pátku v turistickém informačním centru v domě U Synků.

„Král beaujolais"

Vína z různých zemí se utkají také v břeclavském Zámeckém sklepě. Už dnes, tedy v pátek se tam zaměří na mladá vína. Zájemci si mohou ověřit i vinařské umění přezdívaného krále beaujolais, George Duboeufa. „Návštěvníci si porovnají moravská Svatomartinská vína s francouzským Beaujolais Nouveau, dále s rakouským Junger Österreicher a překvapením ze Slovenska,"sdělil sommelier Libor Nazarčuk, který povede degustaci a představí i některá vhodná snoubení těchto vín a pokrmů.

A rozdíly mezi mladými víny? „Beaujolais se vyrábí z jedné odrůdy modrých hroznů zvané Gamay. Značku Svatomartinské může získat víno z několika určených odrůd. Rakouské Junger Österreicher zase mohou vinaři udělat z jakékoliv odrůdy," uvedl Nazarčuk.Akce v Zámeckém sklepě začne v sedm hodin večer.