Bořetice – Již počtvrté bude bořetický kulturní dům patřit akci s názvem Bazárek s hadříky. Přijít si vybrat a nakoupit oblečení, boty, ale i doplňky pro sebe nebo své děti mohou zájemci už tuto sobotu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Z. Traxler

A to v čase od osmi hodin ráno do jedné hodiny odpoledne. „Chybět nebudou ani stoly s věcmi na rozebrání zdarma, které se nám osvědčily na minulém bazárku. Co si lidé nerozeberou, předáme na charitu,“ řekla organizátorka akce Klára Vyhňáková. Jak dodala, k dispozici bude rodičům po celou dobu konání akce také dětský koutek.