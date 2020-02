„Naším cílem bylo především zvýšit komfort návštěvníků. Opravy, jejichž součástí byla také klasická údržba a kompletní výmalba, trvaly dohromady asi čtrnáct dní,“ přiblížila PR manažerka Lázní Lednice Lucie Pivodová.

Přijít si zaplavat mohou zájemci po celý týden. „Bazén bude přístupný mezi devátou a desátou hodinou dopoledne a pak od dvou do čtyř hodin odpoledne. Jiná otevírací doba je pouze ve čtvrtek. A to mezi devátou a desátou dopoledne a pak od šesti do osmi hodin večer,“ uvedla Pivodová.

Užít si lidé mohou i vířivky se slanou vodou nebo cvičení. „Vířivka je dostupná na objednávku u nás na recepci vždy od devíti hodin ráno do sedmi hodin večer. Aqua aerobik míváme každé úterý a středu. V úterý v čase od čtvrt na pět do tři čtvrtě na pět a potom v čase od pěti do půl šesté odpoledne. Ve středu pak od pěti do půl šesté a o tři čtvrtě na šest do čtvrt na sedm večer.