Na pozemcích, z nichž velká část patří senátorovi a bývalému starostovi města Rostislavu Koštialovi, by se mohlo začít stavět už ve druhé polovině letošního roku. Jak vyplývá z oznámení záměru, který má Deník k dispozici, hotovo by mohlo být už ke konci roku 2025.

Součástí resortu, který má stát podél krajské silnice vedoucí z Mikulova do Sedlece, bude sedmašedesát apartmánů pro 136 ubytovaných hostů. Těm bude k dispozici několik bazénů, wellness, sauny, vířivky, restaurace, kavárna, vinotéka nebo třeba i budova vinařství.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

„Protože se mě tento rekreační areál přímo dotýká, nemohu se vyjádřit nezávisle a objektivně. Pokud jsem z dokumentů správně vyčetl, měl bych sousedit přímo se saunovým světem. Zaráží mě, že zatímco všemi řízeními a úředními cestami resort prochází, neprošel zatím tím nejzákladnějším. A to jednáním se sousedy. Například se mnou zatím nikdo v souvislosti s novým rekreačním areálem nehovořil,“ upozornil Jedlička.

Veřejné informace k Belanto Resort Mikulov podle něj nebyly k dispozici ani v minulém volebním období, kdy zasedal ve stavební komisi. „Dozvěděli jsme se o projektu neformálně. Žádali jsme proto o studie, o kterých jsme věděli, že již existují. Nicméně nedostali jsme je. Jako zastupitelé a členové komise jsme tedy netušili, co se tam vlastně chystá,“ sdělil opoziční zastupitel.

Pro agroturistiku?

Budoucí stavba je v souladu s územním plánem, který mikulovští zastupitelé schválili na zasedání 22. prosince 2020. „Tato lokalita je podle územního plánu ale určená pro agroturistiku. Nedomnívám se, že tak, jak je v současnosti projekt Belcanto Resort Mikulov připravený, nese znaky, pod kterými si lze představit agroturistiku. Přitom jde o bývalý zemědělský areál, agroturistika by mu jistě slušela,“ zdůraznil Jedlička.

V bývalém zemědělském areálu v Mikulově vyroste nový rekreační resort.Zdroj: Kampara/Belcanto Resort MikulovVedení města se již dříve vyjádřilo, že chce korigovat výstavby vedoucí k velkému navýšení turistických kapacit Mikulova. S postojem radnice v tomto směru souhlasí i Vít Buchta, mikulovský hoteliér a předseda svazu turistického ruchu MikulovTourism.

„Město má pravdu, současná infrastruktura Mikulova nevyhovuje dalšímu velkému růstu kapacit. Rozumím tomu, pokud vzniknou menší stylové hotýlky v centru. Ovšem něco tak velkého neprospěje ani turistům, ani městu,“ domnívá se Buchta.

Mikulov je podle jeho slov již nyní zahlcený. „Nedivím se, že chce radnice tento boom do budoucna regulovat. Takto velké projekty zhorší kvalitu života jak obyvatelům, tak i turistům, kteří přijíždějí do Mikulova za romantikou a odpočinkem. Resorty tohoto typu mají vznikat u moře nebo velkých jezer. Určitě nepatří do malého města, kde je infrastruktura na hraně únosnosti,“ dodal šéf mikulovského svazu turistického ruchu.