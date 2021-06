Nyní se do Pouzdřan vrací. A opět kvůli varhanám. „Cenné varhany z roku 1754, které se v pouzdřanském kostele nacházejí, jsou sice poklad, ale ve velice špatném stavu. Potřebují zrestaurovat. No a mě napadlo, že bych mohl pomoci sehnat peníze na jejich opravu,“ vypráví hudebník.

V sobotu 10. července tak odstartuje v tamním kostele svatého Mikuláše a svatého Václava první z cyklu benefičních koncertů. Lukáš Kunst doprovodí svojí hrou na varhany slovenskou sopranistku Dominiku Hanko. „Sérií koncertů bych zároveň chtěl vzdát hold otci Malíkovi, bez jehož podpory bych pravděpodobně nebyl tam, kde jsem nyní. Budou takovou mojí osobní vzpomínkou,“ vyznává se Kunst.

Je si vědomý, že se cesta k obnově varhan bude během na dlouhou trať. „Zrestaurované byly varhany naposledy na začátku minulého století. Zdevastované sice nejsou, ale v nejlepší kondici taky ne. Zatím nemáme vyčíslenou částku na jejich obnovu, troufám si ale tvrdit, že bude v řádech statisíců, ne-li nějakého milionu,“ odhaduje varhaník, který nyní žije na Slovensku.

Dramaturgie koncertů má být uzpůsobená době, z níž varhany pocházejí. Tedy baroku. „Posluchači se budou moci těšit z děl Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho a dalších starých barokních mistrů,“ láká Kunst.

Věří, že se podaří koncerty pořádat s měsíční pravidelností. „Samozřejmě uvidíme, co nám pandemická situace dovolí. Snad by další koncert mohl být v srpnu. Se současným panem farářem řešíme i to, zda bychom mohli zahrát v nedalekých Vranovicích nebo v Ivani. To aby se projektu mohli zúčastnit i lidé, kteří by se třeba do Pouzdřan nedostali,“ naznačuje hudebník.