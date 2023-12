/FOTOGALERIE/ Poutavý betlém s postavami v životní velikosti zdobí ulici před domem Víta Martince v břeclavské místní části Stará Břeclav. Marie s Josefem, Ježíšek, oslík, volek, ovečky, pes či jehňata rozzáří nejedny dětské oči už poosmé.

Betlém před domem Martincových už stojí. Tyčí se nad ním obrovský smrk. | Video: Deník/Iva Haghofer

Připravit a nainstalovat betlém, jehož autorem je řezbář Jan Vincker z Teplic nad Bečvou, zabralo Martincovým zhruba pět dní. „Celý listopad se nesl v totožném duchu. Přišel jsem z práce, převlékl se a šel do betléma. Až to manželce nebylo milé. Betlém už beru jako povinnost. Neumím si představit, co by se stalo, kdyby tady nebyl,“ smál se majitel Vít Martinec.

Letos se nad betlémem rozsvítil obrovský smrk a přibyla i výzdoba. „Loni jsme stromek neměli, vůbec jsme to nestíhali. Letos jsme se proto rozhodli pokácet smrk, který máme na dvorku,“ vyprávěl Martinec.

Podívejte se, co o betlému řekl jeho majitel Vít Martinec

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Do budoucna má v plánu rozšířit betlém o další postavy a zvířata. Konkrétnější však být nechtěl, má jít o překvapení. „Chystám se na to už druhým rokem, ale pan řezbář nemá moc času. Určitě se ale na něčem domluvíme, protože se za ním po sezoně musím vydat, aby spravil anděla. Opět nám totiž praskl. A rovnou vezmu figury všechny, zaslouží totiž revitalizaci,“ sdělil nadšenec.

Betlém před domem Martincových je oblíbeným návštěvním cílem jak Břeclavanů, tak i lidí ze širokého okolí. Rozsvěcovat jej jeho majitelé budou každý den v půl čtvrté odpoledne. Zářit má pokaždé až do rána. A to minimálně do Tří králů.

„U dětí nejvíce vedou ovečky. Já mám rád betlém celý. Odmalička je pro mě naprosto samozřejmým symbolem Vánoc. Když jsem byl dítě, dostali jsme obdobný, ale v menším, ze slovenského kláštera v Beckově. Tehdy jsem si řekl, že jednou budu mít doma podobný, ale ve větším,“ vzpomíná muž.

Vánoční trhy letos? Podívejte se, jaké budou v Břeclavi, Mikulově a Hustopečích

Řada místních má betlém ve Staré Břeclavi spojený s tradicí betlémského světla. I letos si pro něj lidé k domu Martincových budou moci přijít. Pravděpodobně v pátek 22. prosince. „Ještě uvidíme, datum upřesníme. Myslíme si ale, že právě pátek by byl ideální, lidé už jsou většinou doma, mnozí mají i volno,“ zamýšlel se Starobřeclavan, který je současně sám skautem.