/FOTOGALERIE/ Nový důvod k chlubení se mají Velké Pavlovice. Pyšné mohou být na betlém z kukuřičného šustí. Speciálně pro město jej vytvořila místní obyvatelka Ilona Plšková, pro kterou je taková výroba velkým koníčkem.

Řemeslně náročný betlém ve Velkých Pavlovicích. | Video: Deník/Iva Haghofer

„Betlém jsme chtěli mít už delší dobu. Samozřejmě, že se nabízel vyřezávaný. Když jsme ale téma otevřeli na radě, shodli jsme se, že chceme podpořit někoho od nás. A tak padla hned první volba právě na paní Plškovou,“ vyprávěl starosta města Petr Hasil.

Oproti kukuřičnému šustí lze ale dřevo ošetřit tak, aby ho neničilo počasí. „Spekulovali jsme proto, co udělat, aby nám betlém před radnicí vydržel. Nechali jsme proto zhotovit prosklenou vitrínu, která by měla odolat. Teď budeme jen doufat, že betlém bez újmy vydrží do svátků. Zatím to vypadá dobře,“ usmíval se starosta.

Původně si radní mysleli, že vznikne jen pár základních postaviček, ke kterým budou rok od roku přibývat další. „Poprosila jsem pana starostu o rozměry, sedla si k tomu, vytvořila ručičky, nožičky, vše spojila a figurky byly na světě. Byla to pro mě priorita, přestože ještě objíždím jarmarky a posílám figurky přes e-shop. Některé se dokonce do betléma ani nevešly,“ popisovala Plšková.

Velkopavlovickému betlému nechybí Marie s Josefem, Ježíšek, ani ovečky. Rozeznat zde však lidé mohou i typické místní postavičky a charaktery.

„Betlém jsem zasadila do velkopavlovické situace. Je to tady samý vinař, nechybí ani pan starosta s paní místostarostkou. Nebo třeba pekařka a pekař. Pekařství máme ve městě totiž dvě. Dokonce je tady i květinář František,“ prozradila autorka, která už z minulosti zkušenosti s výrobou betlémů má. Jeden tvořila do kapličky v Břeclavi, jiný zase například do kostela v Rosicích u Brna.

Před radnicí u vánočního stromu tak mohou lidé obdivovat takové malé Velké Pavlovice ze šustí. Vydržet by venkovní vlhkost měly. „Ošetřené figurky nijak nejsou, ale vzdušné vlhko jim nevadí. Často mi na trzích třeba i zmoknou, když je nečas. Pokud by se přece jen něco přihodilo, osušit a opravit se dají,“ uklidnila Plšková.

Společně s vedením Velkých Pavlovic už hovořila dokonce i o rozšíření betléma. „Líbilo by se mi, kdyby byly postavičky, třeba rodiny, podél celého stromu u radnice. Sice šustím nedokážu vyjádřit obličej, ale třeba řemeslo nebo to, čím je dotyčný typický, ano. Baví mě to, je to zkrátka pořád něco nového,“ usmívala se žena.