Bezbariérové byty mají pomoci především lidem, kteří nezvládají fungovat samostatně. „Chceme, aby senioři mohli zůstat doma. Tam, kde to znají, kde mají přátele a rodinu a nemuseli se ve stáří stěhovat do cizích měst do velkých zařízení. Cílem je pomoct obcím, které by se bez přispění kraje do takových projektů samy nepustily,“ zdůraznil jihomoravský hejtman Jan Grolich.