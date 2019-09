Informaci potvrdila i mluvčí ředitelství Nina Ledvinová. „Z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu musí mít okružní křižovatka větší rozměry a tím zasáhne do námi připravované stavby silnice I/55 Břeclav, obchvat, pro kterou je již vydané územní rozhodnutí,“ zdůvodnila mluvčí.

Vzájemnou koordinaci obou staveb podle jejích slov ředitelství opakovaně prověřilo. „V současnosti však není známo technické řešení či postup, který by nebyl ve střetu s prioritní stavbou obchvatu. Do doby realizace této, pro město Břeclav zcela zásadní, stavby tedy není možné přípravu přestavby křižovatky připustit,“ řekla Ledvinová.

Před nedávnem se přitom pod mostem jeden řidič doslova prohnal rychlostí neuvěřitelných 142 kilometrů v hodině. A to přesto, že je v místech nejvyšší povolenou rychlostí sedmdesátka a v pravidelných intervalech tam měří břeclavští strážníci.

silnice I/55

- Od poloviny září 2017 do poloviny září 2018 evidují policisté v místech křižovatky 3 dopravní nehody. Jeden člověk zemřel, jeden se zranil těžce a 3 lehce.

- Od poloviny září 2018 do poloviny září 2019 došlo ke 4 dopravním nehodám. Lehce se při nich zranilo 6 lidí.

- Rekordmanem je řidič, který projel křižovatku rychlostí 142 kilometrů v hodině.

Podle vedoucího dopravního inspektorátu Jiřího Macha ke zklidnění provozu nepovede ani umístění úsekového radaru, který by měl pod mostem měřit rychlost možná už v roce 2020. „Je to pouze dočasné řešení, zatímco stavební úpravy by byly trvalé,“ myslí si.

Vloni šlo podle jeho slov dokonce o desátou nejproblémovější křižovatku v Jihomoravském kraji co se následků nehod týče. „Auta se sem sjíždějí z více směrů, křižovatka je dost široká. Ne každý řidič vyhodnotí situaci na silnici správně, což může vést k tragédii,“ řekl Mach.

Od poloviny září loňského roku došlo v tomto úseku ke čtyřem dopravním nehodám. „Celkem šest lidí se lehce zranilo. Od poloviny září 2017 do poloviny září 2018 pak evidujeme sice jen tři nehody, zato s tragičtějšími následky. Jeden člověk zemřel, jeden se zranil těžce a tři lehce,“ srovnala mluvčí břeclavských policistů Kamila Haraštová.

Zajímavé jsou i výsledky radarových měření strážníků, kteří ke křižovatce vyrážejí zhruba pětkrát měsíčně a měří vždy ve tříhodinových intervalech v různou denní dobu. „Průměrně zde za jedno měření radar zachytí až dvě stě padesát hříšníků,“ překvapila mluvčí městských policistů Lenka Rigó.