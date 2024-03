Velkopavlovičtí tuší, že chátrat areál dlouho nebude. To ostatně Deníku potvrdil i starosta města Petr Hasil. „Soukromý investor Lekvi Development kupuje areál od společnosti Moravská Agra. Mají v plánu zde vystavět jak byty, tak i retail, jehož součástí by měl být i obchodní dům. Mají už zpracovanou studii, a dokonce i hotový projekt včetně vizualizací,“ prozradil Hasil.

VIDEO: U Podivína vzniká nový supermarket, Penny otevře letos na podzim

Zmínil, že investor zatím nemá souhlas od města. „Jednáme s ním o podmínkách výstavby. Vím, že to trošku protahujeme, ale nechceme šlápnout vedle. Rádi bychom s nimi uzavřeli memorandum, řešíme to nyní s našimi právními zástupci,“ sdělil starosta.

Podobně se vyjádřil i jednatel společnosti Lekvi Development Firaz Muinov. „Momentálně finalizujeme všechny procesy a máme před sebou ještě nezodpovězené otázky, které musíme dořešit. Věřím, že to v březnu zvládneme a v dubnu bychom mohli být ve svých plánech konkrétnější," oznámil Muinov.

K demolici staveb dřívějšího zemědělského areálu by mohl padnout potřebný souhlas už do týdne. „Vzadu bývali koně a krávy. Později tady měla uskladněnou mechanizaci Moravská Agra. Ta ale přesídlila nahoru nad Pavlovice. No, je to tady úžasný plac,“ pokyvoval hlavou jeden z místních obyvatel, který skrz vstupní bránu nakukoval dovnitř do areálu.

Areál bývalého zemědělského statku ve Velkých Pavlovicích se začíná měnit.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

V souvislosti s novým areálem se ve Velkých Pavlovicích hovoří i o výstavbě obchodního domu z řetězce REWE. Konkrétně o Bille. Mluvčí společnosti Dana Bratánková to ve vyjádření pro Deník nevyloučila, ale ani nepotvrdila.

„Dlouhodobým cílem společnosti Billa je snaha o rozšiřování služeb zákazníkům v reakci na jejich přání a potřeby. Nabídka kvalitních a čerstvých potravin by měla být v současné době již samozřejmostí, proto v letošním roce plánujeme otevřít další nové prodejny a pokračovat v rekonstrukci těch stávajících," uvedla na dotaz redakce.

A doplnila: „Možnosti ve Velkých Pavlovicích průběžně vyhodnocujeme, protože se domníváme, že si i toto město zaslouží širší možnost nákupu v atraktivním a moderním prostředí, které odpovídá požadavkům zákazníků v jednadvacátém století a je technologicky šetrné k životnímu prostředí.“

Podotkla, že pokud by se ve Velkých Pavlovicích možnost otevření prodejny Billa naskytla, místní obyvatele bude vedení řetězce včas informovat. „Projekty v přípravě nebo v realizaci do doby jejich kolaudace detailněji nekomentujeme,“ poznamenala mluvčí REWE Group.

Vedení města nyní přidělává vrásky případné napojení celého areálu na silniční tahy. „Opravdu nás to trápí. Výjezd je z jedné strany plánovaný na ulici Nádražní a z druhé na ulici Za Dvorem. Tam chceme ale pouštět pouze osobní auta, řešíme totiž, co je reálně silnice Za Dvorem vůbec schopná unést,“ zvažoval starosta Hasil.



Nahrává se anketa ...

Auta zásobování by do areálu nejspíš přijížděla od křižovatky u čerpací stanice. „Zvažujeme, zda zde nenechat zbudovat kruhový objezd. Zatím je to ale opravdu jen v rámci úvah. Kruháč není podmínkou stavby, ale samozřejmě by zlepšil ne zrovna ideální dopravní situaci,“ řekl Hasil.