Hustopeče, Velké Bílovice - Na Břeclavsku vzniknou nová sportoviště. V nejbližších letech je zbudují ve Velkých Bílovicích, velké plány mají i v Hustopečích.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Desítky milionů korun hodlají zaplatit za výstavbu nebo stěžejní opravy sportovních areálů v Hustopečích a Velkých Bílovicích. Projekt v blízkosti školy, který město vyjde na asi třicet milionů korun, ve středu zastupitelům představili Velkobílovičtí. „Vedení města sportovní komisi zatím seznámilo s tím, jak bude areál vypadat. Půjde o sportovní halu a velké multifunkční sportoviště s umělým povrchem, hřištěm na plážový volejbal, skateparkem, hřištěm na pétanque nebo minigolf. Chybět nebudou ani různé prvky pro děti,“ informoval zastupitel a učitel tělesné výchovy Jaroslav Paul.

Výstavba na dvouapůlhektarovém pozemku bude podle tamní starostky Lenky Grofové rozdělená hned do několika etap. Jako první přijde na řadu venkovní hřiště. „Sportovní areál je pro Velké Bílovice zásadní investice. Nerada bych ale s jakýmikoli konkrétními informacemi předbíhala. Jde o nákladný projekt. Momentálně hledáme vhodné způsoby jeho financování,“ uvedla Grofová.

Sportovní areály



Velké Bílovice



- sportovní hala, multifunkční sportoviště s umělým povrchem, hřiště na plážový volejbal, skate a pétanque park, minigolf

- náklady: asi 30 milionů



Hustopeče



- fotbalový stadion a atletická dráha

- náklady: 27 milionů

Najít využití pro takto velké sportoviště nebude podle Paula problém. „Primárně jej využijí místní. Počítáme však i s tím, že k nám budou jezdit cizí oddíly a týmy na různá soustředění. Myslím si, že by v případě takového areálu stálo za to zaměstnat schopného manažera, který by mu zajistil plynulý provoz,“ nechal se slyšet sportovec Paul.

Zatímco ve Velkých Bílovicích už mají téměř jasno, v Hustopečích rekonstrukci tamního fotbalového stadionu a atletické dráhy odsunuli na vedlejší kolej. „Požádali jsme o dotaci ministerstvo školství. To nám vyhovělo a dalo k dispozici dvacet milionů. Nemohli jsme však doložit krytí rozpočtem, proto jsme peníze vrátili,“ vysvětlila hustopečská starostka Hana Potměšilová.

Hlavní slovo mělo totiž v rozhodování zastupitelstvo. „Projekt, v jehož první fázi jsme chtěli řešit část stadionu, se zastupitelům zdál nedotažený. Zajímala je konečná podoba a cena,“ odůvodnila Potměšilová.

Na plánu však podle jejích slov tamní nadšenci i nadále usilovně pracují. „Fotbalový klub, atletický klub i tělovýchovná jednota spolupracují tak, aby rekonstrukci stadionu dotáhly do zdárného konce. Brzy by mělo být jasno, jak budou vypadat kabiny nebo tribuny. Zabývají se však i bezpečností, například ochranou diváků při soutěžích v oštěpu,“ doplnila hustopečská starostka.