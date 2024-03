Stanice je připojená do distribuční sítě GasNet. Jejími plynovody se biometan dostává až k zákazníkům.

Modernizovat stávající bioplynovou stanici v biometanovou se rozhodl její provozovatel, kterým je společnost BPS Rakvice. Díky speciální technologii se jí tak podaří rozšířit dosavadní výrobu elektřiny a tepla o výrobu biometanu a jeho vtláčení do plynárenské sítě.

„Předpokládaná roční výroba biometanu je 6,840 Gwh, což je hodnota, která odpovídá například roční spotřebě zemního plynu v kotelně Národního divadla v roce 2017,“ přirovnala Pěkná.

Nová technologie upravuje bioplyn na biometan na základě takzvané membránové separace. „Naší ambicí je pomáhat zemědělcům vytvářet nové šance pro vstup do moderního energetického hospodářství, v němž budou hrát obnovitelné zdroje klíčovou roli,“ zdůraznil jednatel společnosti agriKomp Bohemia Radek Házy.

Nová zemědělská biometanová stanice zahájila provoz v rakvické místní části Trkmanice. Z bioplynu zde budou díky membránové separaci vyrábět biometan.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Podotkl, že právě modernizace bioplynových stanic je na cestě k udržitelnosti naprosto zásadní. „Ruku v ruce s ní jde navýšení výroby biometanu v České republice,“ dodal.

V Česku má podle všeho právě biometan šanci nahradit nejméně deset procent spotřeby plynu. „Biometanové stanice by se u nás zatím mohly počítat na prstech jedné ruky, a přitom chceme, aby hrály důležitou roli při přechodu od uhlí v posilování energetické soběstačnosti Česka,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík. Jeho rezort hodlá podporovat vznik dalších stanic podobných té v Rakvicích.

Za velmi perspektivní označil rozvoj produkce biometanu a jeho získávání ze zemědělské biomasy také ministr zemědělství Marek Výborný.

„Může pomoci zemědělcům také diverzifikovat jejich příjmy. Jsem proto rád, že zemědělské podniky odvážně investují nemalé peníze do výroby biometanu. A těší mě, když vidím, že se daří sladit inovativní a tradiční obory zemědělského hospodaření, aby společně přinášely užitek zemědělcům, národnímu hospodářství i našemu životnímu prostředí,“ vzkázal Výborný.

Bioplynových stanic je momentálně v České republice v provozu více než pět set sedmdesát. Do sítě GasNet aktuálně dodává biometan šest výroben. „A podíl tohoto obnovitelného plynu se neustále zvyšuje. Měsíčně vtlačí do našich plynovodů zhruba dvě stě padesát tisíc kubíků. To je ale s ohledem na potenciál České republiky velmi málo,“ vyčíslil Filip Dostál ze společnosti GasNet.

Dodal, že Česko nyní potřebuje nastavit řešení státní podpory jak pro výrobu biometanu, tak pro jeho využití především v teplárenství, průmyslu či dopravě. Český biometan může do roku 2030 nahradit až patnáct procent zemního plynu.