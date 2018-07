Bobří neckyáda: na vodě zápolila pařezová chaloupka, piráti i vany

Břeclav /FOTOGALERIE, VIDEO/ - Hudba z večerníčku Křemílek a Vochomůrka doprovází v sobotu ve staré Břeclavi poslední úpravy lodí, které se pomalu chystají na závodní dráhu. Křemílek dokončí tanec a rychle se nalodí s ostatními členy jeho posádky do pařezové chaloupky. Právě jejich plavidlo se těší u dětských i dospělých diváků největší oblibě. Potleskem je vyprovázejí na start. Začíná čtvrtý ročník Bobří nekyády.

Originální plavidla i pády do vody. To vše provází letošní Bobří neckyádu v Břeclavi. Poměřit síly na trase dlouhé jeden kilometr přišli místní i lidé z širokého okolí.Foto: Deník/Dominika Svobodová

Na kilometr dlouhé trase poměřují síly místní i lidé z širokého okolí. Hodnotí se nejen rychlost a vzhled podomácku vyrobených lodí, ale také fairplay chování. Soutěží posádky všech věkových kategorií. Divácká účast podle organizátorů letos trhá rekordy. „Diváci byli fantastičtí,“ pochvaluje si Vochomůrka po závodě. „Křemílek mi na startu málem vypadnul. A před cílem už vypadnul doopravdy,“ směje se Vochomůrka. I přesto ale závod dokončili. Úspěch hlásí i ostatní posádky.

Do cíle postupně přijíždějí všechny, kterým se podařilo odstartovat. Letošní ročník má jen jednoho smolaře, kterému do vany teče příliš vody. Přesto s pravidelným potápěním plavidla a za doprovodu svého psa, který celou dobu plave vedle něj, bojuje až do třetiny trasy. Zdá se, že účastníkovi smočení ve vodě nevadí. V teplém slunečném dni osvěžení spíše vítá. „Lidé by měli víc křičet a fandit mu,“ povzdechne si starší paní, která přihlíží na břehu.

Někteří účastníci závodí s časem, jiní si recesistickou plavbu po Dyji užívají. „Rozhodně jsme nejeli na rychlost. Navíc se nám podařilo i pozdě přijet na start, protože jsme měli jen jedno pádlo. Šlo o to hlavně se pobavit,“ říká s úsměvem Jiří Mračna. Do cíle přijela jeho posádka na „vesláku“ poslední.

Nejrychlejší účastnicí závodu se stává malá Kristýnka, která na neckyádu přijela z Hodonínska. Cenu za nejhezčí loď si odnáší piráti a za fairplay hned dvě posádky. Recykloloď, téměř celá z recyklovaných materiálů, a také tým Aleomolo, který při závodu v obtížné situaci pomáhal konkurenční lodi.

Vyhlášením výsledků veselí nekončí. Nad splavem pokračuje dětskými hrami, hudebním programem a občerstvením. „Moc jsem si užil závod. Příště se určitě pojedu podívat znovu,“ pochvaluje si akci jeden z diváků Michal Samson.

DOMINIKA SVOBODOVÁ