Jižní Morava – Kobylí na Břeclavsku, Dolní Bojanovice na Hodonínsku nebo Kozlany na Vyškovsku. To jsou jedny z mnoha obcí na jihu Moravy, které zvažují výstavbu rybníků, nebo už je vybudovaly. Důvodem je především vzrůstající problém se suchem a snaha zadržet vodu v krajině.

Sedm milionů. Tolik stálo vybudování rybníku a mokřadu v Kozlanech na Vyškovsku. | Foto: archiv obce

Z té totiž postupně mizí. Letos sice pršelo více, než obvykle, na celkové zlepšení situace to ale nestačilo. „Za posledních pět let chybí na jihu Moravy v úhrnu přibližně čtrnáct procent srážek. Do budoucna je region ohrožen suchem ze všech krajů nejvíce,“ popsal Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.