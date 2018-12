Bojkotuje Vánoce, aby šetřil planetu. Stala se z nich přehlídka nadkonzumu, říká

Vranovice – Bez kapra i bez dárků, tak vypadá jeho Štědrý večer. Pro většinu lidí nepředstavitelné, on však takhle tráví sváteční den dobrovolně. Dvaadvacetiletý Alvin Korčák z Vranovic na pomezí Břeclavska a Brněnska kvůli svým ekologickým názorům už čtvrtý rok Vánoce zcela bojkotuje.

Dvaadvacetiletý Alvin Korčák z Vranovic na pomezí Břeclavska a Brněnska kvůli svým ekologickým názorům už čtvrtý rok Vánoce zcela bojkotuje.Foto: archiv Alvina Korčáka

K lásce k přírodě jej vedli jeho rodiče odmalička. Nyní studuje na Masarykově univerzitě v Brně sociologii. V říjnu jej zvolili vranovickým zastupitelem za Zelené a ve volném čase píše blog o minimalismu.



Myšlenky tohoto názorového směru se ve svém životě snaží uplatnit už několik let. „Dělám hlavně to, co mě baví a naplňuje, a zbytek odmítám. Je to ale také o vědomém přístupu k nákupům,“ vysvětluje svou filozofii student.





Právě tyto myšlenky jej vedly k zamyšlení nad Vánocemi. „Dnes už neslouží původnímu účelu, stala se z nich jen přehlídka nadkonzumu,“ hodnotí současný trend přehnaného nakupování.



Podle něj je o minimalismus čím dál větší zájem. „Lidé se vrací k původnímu skromnějšímu životu orientovanému na hodnoty a ne na věci a nakupování,“ domnívá se.



Někteří lidé vnímají Vánoce jako důvod pro setkání celé rodiny. „Přijde mi smutné, že to tak mají. Měli by se scházet častěji i bez nějakých svátků a brát to jako samozřejmost,“ míní Korčák.





Vánoce už čtyři roky neslaví. „Podle mě by lidé obecně měli kupovat méně věcí, aby byli šťastnější, a tím i sníží produkci oxidu uhličitého. A kdy jindy na to apelovat než o svátcích nadkonzumu?“ ptá se student.



První roky slyšel kvůli svým názorům hodně uštěpačných poznámek. „Až letos jsem konečně dostal příslib, že na Vánoce nedostanu vůbec žádný dárek,“ říká vítězoslavně.



Věří, že i jednotlivec může něco změnit a pomoci k záchraně planety. „Pokud nezačneme něco dělat, tak se můžeme jednoho dne probudit do dost děsivé doby,“ zakončuje.

RADKA KONEČNÁ