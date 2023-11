Sympatický pár zde už třetím rokem baví svoje sousedy vlastnoručně zhotovenou výzdobou vážící se ke stále oblíbenější oslavě Halloweeenu. „Mám ráda, když se něco děje. A s manželem jsme oba trošku blázni, v tom se doplňujeme. Alespoň jednou za rok musíme udělat nějakou legraci. A myslím, že zrovna Halloween je krásnou příležitostí. Ve světě se teď děje spousta zlých věcí. Člověk by si měl vždy najít něco, čemu se může zasmát. I když je to třeba trošku strašidelné,“ usmívá se pětatřicetiletá Marie Zemánková.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Všechny postavičky a výzdobu si vyrábí sama jen s pomocí manžela. „Nikdy se do toho neponořím úplně, pokaždé něco přidělám, pak si jdu za jinou prací a vrátím se k tomu. Konstrukce dýňáka a pavouka už mám z loňska. Čarodějnice a bílá paní jsou letos nové. Schovávám si i pavučiny a světýlka. Výzdobu okolo domu se snažím obměňovat, aby to nebylo pořád totéž. Ale samozřejmě, že si děti už pamatují, které postavičky jsme tady měli loni, a které ne,“ říká žena z Bořetic.

Nejvíce se výzdoba líbí právě těm nejmenším. „Zrovna před chvílí jsem tady měla školčátka. Většinou se nebojí. A pokud ano, pak jim říkám, že jsou to strašidla hodná, ze kterých mít obavu nemusejí. Jdeme k nim spolu a oni se hned zklidní,“ vypráví Zemánková.

Její halloweenské postavy jsou zpravidla vyrobené z odpadních materiálů. Tedy z toho, co mají Zemánkovi doma, a co už jinak nevyužijí. „Nakupuji co nejméně. Konstrukce jsou ze dřeva, spojené většinou závitovými šrouby. Využívám taky bublinkové folie, které mi přijdou v krabicích. To kvůli plasticitě. Postavy jimi omotávám. Tvoří tedy vlastně obal. Například na bílou paní jsem použila tyl ze svatby, který by se jinak vyhodil, protože byl potrhaný. Konstrukce pavouka je zase z pletiva a uvnitř jsou PET lahve ve svázaných pytlích. Opět jde o odpadní materiál,“ přibližuje šikovná mladá žena.