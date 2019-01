Bořetice - Devadesát nových stromů vysází od čtvrtka v Bořeticích, kde díky tomu vznikne nová alej. Důvodů je více. Premiérový sraz rodáků. A nebo spojení přírody s bořetickými žáky.

Ilustrační foto. | Foto: Šárka Jebavá

„Dalším důvodem jsou i zemědělci, kteří s těžkými stroji orají půdu skoro až do asfaltové silnice. Půjde ale i ozdobu krajiny. Budou mezi nimi švestky, jeřabiny a lípy. Jde o areál u vinných sklepů, čili pod Kraví horou a navazovat bude na alej, kterou vznikla před třemi lety," vyprávěl ve středu bořetický starosta Václav Surman. Alej by tak měla přesáhnout kilometrovou délku.

Jeden žák = jeden strom. „Na každého zbude jeden, na některé možná dva. Ve škole si už napsali jmenovky, které ke stromu přidají. To bude i v záznamech, aby za dalších dvacet nebo padesát let bylo jasné, komu který patří. Odbornou údržbu budeme pochopitelně provádět my a žáci si je budou hlavně hlídat. Třeba když bude sucho, aby je šli zalít," pokračoval Surman.

Vyhledávaná mše

První muž obce počítá s tím, že jakmile děti dospějí, řada z nich se rozprchne po nejrůznějších koutech republiky a světa. A až se jednou vrátí, strom by měli najít. „Dnes je jim v průměru devět let. Až se po čase zase sejdou, budou moc být na co hrdí," zmínil starosta.

Opomenuty však nebudou ani děti, které do školy nastoupí později. I ony dostanou svůj strom. Vysadí ho pouze na jiném místě. „Nechceme zůstat jen u jedné aleje. V dalších pěti letech by jim mělo být více, máme kde sázet," poznamenal Surman.

Bez stromu tak zůstanou jen rodáci, kteří se do Bořetic chystají tento víkend. Takový sraz se tam uskuteční vůbec poprvé. Bořetičtí věnuji programu tři dny, v neděli ji zakončí mše svatá, která se uskuteční v parku u kostela.

„Lidí se tady schází opravdu dost, více než pět set. Setkání rodáků nebudeme dělat každoročně, spíše jednou za pět let. Navíc ještě vydáme první knihu o Bořeticích. Zatím je k nahlédnutí jen přebal, kompletně hotová bude v červnu," uzavřel starosta.