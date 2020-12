Borkovanští zabodovali. Na jihu Moravy třídí elektroodpad nejlépe

Celkem 3,7 tuny elektrospotřebičů nashromáždilo od října 2019 do září 2020 838 obyvatel Borkovan na Břeclavsku. V kategorii obcí do dvou a půl tisíc obyvatel to byl bezkonkurenčně největší procentuální nárůst na jihu Moravy.

Soška Elektrooskara pro oceněné obce. | Foto: Elektrowin

Ve srovnání s 0,3 tunami za říjen 2018 až září 2019 je to navýšení o 1278 procent. „Jen letos v květnu odevzdali Borkovanští k recyklaci 35 lednic o celkové hmotnosti 2,35 tuny," vyzdvihl v úterý Jan Marxt ze zákaznického oddělení firmy Elektrowin. Mezi obcemi v kategorii od 2 501 do 9 999 obyvatel dosáhla největšího meziročního procentního nárůstu ve sběru elektrospotřebičů Zastávka u Brna. Ze tří tun od října 2018 do září 2019 dokázali tamní obyvatelé navýšit množství vytříděných elektrospotřebičů o rok později na 8,8 tuny. „To znamená nárůst o 194 procent," zmínil Marxt. O dvaačtyřicet procent pak dokázali mezi říjnem 2019 a zářím 2020 zvýšit sběr starého elektra v Boskovicích na Blanensku. „Byl to nejlepší výsledek mezi městy nad 10 000 obyvatel," uvedl Marxt. Objem sběru se tam zvýšil na pětapadesát tun z 38,6 za předchozí období. Boskovice získaly Elektrooskara už v roce 2017. Podle firmy Elektrowin navíc od roku 2019 vykazují extrémní nárůst odevzdaných velkých spotřebičů, jako jsou pračky, myčky nebo sporáky. Nejaktivnější města a obce získávají ocenění v podobě sošky Elektrooskara a šeku ve výši dvacet tisíc korun. „Ocenění udělujeme na základě Dohody o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Jihomoravském kraji," připomněl Marxt.