Popadané střešní tašky a asi patnáct centimetrů vody pod schody ve věži. Středeční silné bouřky a řádění větru neušetřily ani kostel v Moravské Nové Vsi, který před dvěma lety zcela zdevastovalo tornádo.

Ani neoveský kostel, který prochází nákladnou rekonstrukcí, neušetřila středeční bouřka. Ze střechy spadlo několik tašek a zateklo do věže.

V kostele stále pokračuje nákladná rekonstrukce, která podle místního faráře Mariána Kaliny celkově vyjde na zhruba pětadvacet milionů korun.

„Zateklo nám do věže, když vítr podfoukl žaluzie, jimiž prochází zvuk zvonů. Voda stekla až dolů pod schody. Kyblíky jsme ji ještě v noci vybírali. Měli jsme tu kolem patnácti centimetrů,“ ukazoval Kalina na místě redaktorce Deníku.

Silná bouřka přešla přes obce na Břeclavsku téměř na den přesně jako tornádo před dvěma lety. „Sloužil jsem v šest hodin večer v Hruškách mši svatou. Setmělo se. A pak přišly další bouřky. Z lešení začaly padat podlážky, do oken praskaly uvolněné plachty, a nakonec vypadl i proud. Velmi mi to připomnělo situaci z před dvou let. Nikomu z těch, co byli v tu chvíli se mnou v kostele, opravdu nebylo dobře,“ vyprávěl Kalina, který se stará rovněž o farnost v sousedních Hruškách.

Tam kostel bouřky ušetřily. „Měli jsme už po mši svaté, ale pořád jsme nebyli schopní vyjít ven. Asi ještě půl hodiny jsme zůstali všichni v kostele a modlili se,“ popisoval středeční večer farář Kalina.

