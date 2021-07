Od zničujícího tornáda uplynul pouze měsíc a den, kdy místní chtěli aspoň na chvíli přijít na jiné myšlenky při hodech. Jenže i ty skončily v prašné obci bez zeleně předčasně. „Začalo strašně foukat. Všichni jsme měli písek všude, hlavně v očích,“ říká Martina Kosíková.

Jenže to nebylo rozhodně vše. Vítr si pohrál se stánky. Některé polámal, včetně toho, v němž se stravovali dobrovolníci. Někteří účastníci hodů navíc museli rychle domů. „Volal nám soused, že celou zadní část vedlejší střechy podfoukl vítr a latě letěly na auta. Naše bylo poničené už při tornádu, tak jsme měli vypůjčené firemní, a to je poškozené nyní. Všude jsou rozsypané střepy skla a uvnitř je vytopené,“ přibližuje spoušť.

Řadě místních tedy po nědělní noční bouři nezbylo nic jiného, než si zajít před radnici pro další plachtu na provizorní zakrytí střechy. „Není to ale neprodyšné, takže voda se tam nějak dostane. V neděli byla hrozná bouřka, takže zateklo. Nezbývá než čekat. Chybí nám krytina, má být koncem srpna nebo až v září,“ posteskl si František Šedivý nad tím, jak dlouho ještě musí čekat, než konečně bezpečně zakryje střechu domu.

Dalším místní chybí řemeslníci nebo i dobrovolníci, kteří by přiložili ruku k dílu. „Všechny velké baráky máme zatečené, zaplachtování totiž není zcela funkčním řešením. Vodu máme v sokolovně i na prvním stupni ve škole. Je problém sehnat odborné kapacity na tyto velké plochy. Snad už by to mělo směřovat k lepšímu, ale předpověď počasí nám vůbec nedělá radost, každý druhý den nějaká bouřka,“ sdělil starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut.

Další výstraha

Bouřkové nebezpečí potvrzují i meteorologové. Pro Jihomoravský kraj je totiž vydaná výstraha na velmi silné bouřky, která platí o pondělní 19 hodiny do úterní 3 hodiny ráno. „Večer a v noci na úterý se ojediněle vyskytnou velmi silné bouřky doprovázené vydatnými nebo přívalovými srážkami s úhrny kolem 50 mm, spíše v severozápadní části kraje, nárazy větru kolem 90 km/h a většími kroupami,“ upozornila Jitka Kučerová z Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, brněnské pobočky.

Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. „Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně,“ sdělila Kučerová s tím, že vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

„V dalších dnech už takto silné bouřky zatím neočekáváme, maximálně ve středu se ještě nějaká silnější bouřka vyskytnout může, ale to se bude teprve upřesňovat,“ doplnila meteoroložka.