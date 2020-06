Na 172. kilometru dálnici D1 zaplavila voda. „Dostalo se tam i bahno. V tuto chvíli tam pracuje technika. V každém směru se jede jedním jízdním pruhem. Plné zprovoznění předpokládáme v horizontu dvou hodin," řekl před čtvrtou mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Počet událostí, ke kterým vyjížděli jihomoravští hasiči stoupl na čtyřicet. „V šestadvaceti případech se čerpala voda a v devíti případech se odstraňovaly popadané stromy," uvedli hasiči na Twitteru. Hasiči čerpali vodu na Hodonínsku a také v Brně-Žebětíně. V Žebětíně hasiči čerpali vodu z budovy školy a z rodinného domu.

Silnice za Horními Loučkami ve směru na Skryje na Brněnsku byla několik hodin zavalená bahnem a větvemi.

Za neděli zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči u sedmasedmdesáti událostí. Nejvíce zásahů bylo v Brně, na Brněnsku a na Blanensku. "Zatímco včera se většina zásahů týkala odstraňování stromů, dnes hasiči převážně odčerpávali vodu," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Po deváté večer se už situace uklidnila. Všechny události byly bez zranění, za víkend se jejich nasčítalo 169.

Zaplavené bylo parkoviště i před A.centrem

Adamovští hasiči byli v neděli odpoledne v jednom kole. Přívalový déšť totiž zatopil vodou a bahnem centrum města. V Adamově také opakovaně vypadla elektřina. Pod vodou bylo například parkoviště před tamním A.centrem s restaurací a supermarketem. S autem tam při návratu z chaty málem uvízl důchodce František Novák. „Na chatě u řeky Svitavy jsem takovou bouřku, jaká před druhou hodinou přišla, za více jak padesát let nezažil. Bylo to něco hrozného. Chtěl jsem si pak nakoupit při cestě zpět v Adamově a neuvědomil si, že před obchodem je na parkovišti tolik vody. Naštěstí se mi to povedlo projet. Byl to ale zbytečný risk a mohlo se mi to vymstít. Neměl jsem tam vůbec jezdit. Zazmatkoval jsem,“ poznamenal muž.

Podobný hazard se však nevyplatil motoristovi, který chtěl ze sídliště Ptačina projet pod železniční tratí naproti tenisovým kurtům. „Tunýlek byl celý pod vodou, přesto tam auto vjelo. Museli jsme ho vytahovat,“ uvedl šéf adamovských hasičů Petr Kupka.

Tamní jednotka také v neděli odčerpávala vodu a opakovaně vyjížděla v okolí k popadaným stromům. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslav Mikošky vyjížděli hasiči na Blanensku přibližně ke dvacítce zásahů. Nejčastěji se jednalo o čerpání vody a odstranění vyvrácených stromů.

Desítky hasičů pomáhalo zatopené rohatecké Dědině

Profesionální hasiči z Hodonína a Veselí nad Moravou, dobrovolní z Rohatce, Ratíškovic, Mutěnic, Dubňan, Vnorov, Strážnice, Dolních Bojanovic i Petrova vyrazili v neděli odpoledne do Rohatce.

Velké problémy tak totiž lidem udělal vydatný více než hodinový déšť doprovázený kroupami. „Dědina zažila potopu a kroupy jaké už dlouho ne. Následky budeme sčítat ještě dlouho,“ sdělil rohatecký starosta Jarmil Adamec.

Vytopené byly sklepy, přeteklé jímky, zahlcený kanalizační systém, popadané stromy, v zahradách jezírka i poškozené cesty. „Myslím si, že ani zdaleka všichni o pomoc nevolali. Hasiči byli šikovní, zasahovaly u nás desítky chlapů, kterým moc děkujeme,“ řekl starosta.

Skoro půl hodiny z nebe padaly kroupy o velikosti lentilek. „To byl hnus, hodina odstraňování vody. Věřím, že někdo dopadl ještě mnohem hůř,“ napsal na obecní facebook Jakub Janík.