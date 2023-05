Neoveští s obnovou začali loni v srpnu. Kvůli nepřízni počasí však boží muka chránilo lešení ještě celou zimu. „Tato muka malovala moje babička už asi v roce 1983. Původně byla v barvě podobné pískovci. Když tudy prošlo tornádo, hned jsem se s tehdejším panem starostou domluvila, že ji nově dám do pořádku. Chodívala jsem babičce, která taky malovala folklorní ornamenty na sklepy, ale i hodně vyšívala a kreslila ženským předlohy třeba na fěrtochy, pomáhat. Vnímala jsem proto jako jakousi povinnost kapličku opravit,“ vypráví Jančálková.

Od počátku věděla, že na historickou barokní památku použije barvy s přírodními pigmenty. Hledala však někoho, kdo by dokázal do výklenku namalovat portrét Panny Marie s Ježíškem, které je stavba zasvěcená. „Ve výklencích bývají buď sošky, nebo právě svaté obrázky. Říkala jsem si, že by bylo pěkné, kdyby tam byl obrázek, a kdyby ho namaloval někdo z Moravské. No a paní učitelky, které mi tady pomáhaly, zmínily právě Martinku Rosincovou, deváťačku s velkým talentem. A tak jsme se daly dohromady,“ usmívá se malérečka.

Skromná mladá dáma byla se skicou hotová prakticky do hodiny. „Přemalovat ji pak trvalo asi dva dny. Musím říct, že jsem z toho měla opravdu respekt, byla to výzva. Chvilkami jsem myslela, že s tím seknu. Byla jsem vážně nervózní, bála jsem se, že to nedopadne, že tam bude jen takový flek a celou kapličku zkazím,“ vzpomíná teď už s úsměvem budoucí studentka hodonínské umělecké průmyslovky.

Že se dobrovolníkům dílo podařilo, potvrzují i náhodní kolemjdoucí. „Martinku hodně chválil i pan farář z Mikulčic. Má být na co pyšná. Pro nás bylo zadostiučinění a pěkný pocit, když se tady na podzim zastavovali lidé, dokonce i Poláci, cyklisté, které zajímalo, co děláme, a fandili nám,“ říká Jančálková.

Celková obnova kapličky včetně terénních úprav, výsadeb, laviček a dokončujících prací vyjde na asi sto padesát tisíc korun. „Rádi bychom sem přidali i informační tabule, ze kterých by se lidé dozvěděli něco více nejen o Moravské Nové Vsi, ale především o folkloru tady,“ nastiňuje žena, které se už v hlavě rýsují plány na další obnovy, zlepšování a zkrášlování míst v obci.