BŘECLAVSKO - Někteří vinaři nechtějí s mladým vínem čekat až do svatého Martina. Vznikají proto nové značky pro mladé víno, které to budou mít na trhu těžší.

Přestože je Svatomartinské víno více než deset let zavedenou značkou mladého vína, objevují se výrobci, kteří chtějí své nové víno prezentovat pod jiným názvem.

Jedním z nich je i Josef Ševčík, majitel hotelu Zámeček v Mikulově. Zaregistroval si značku Moravské Božolé, pod kterou spatřilo mladé víno několika vinařů světlo světa ještě před svátkem svatého Martina.

„Je hodně vinařů, kteří by chtěli s novým vínem přijít už před Martinem, ale Vinařský fond je tlačí do Svatomartinského. Zemědělci také nečekají s prodejem raných brambor nebo jahod jednotně jako za socialismu. Jde jim o to, být na trhu první. Zákazník to ocení a respektuje i vyšší cenu. Tak by to mělo být i s mladým vínem. Nejlepší víno je to prodané,“ vysvětluje svůj záměr Ševčík.

Podle svých slov ale nepočítá s tím, že by Moravské Božolé mohlo konkurovat Svatomartinskému vínu. „Neberu to jako konkurenci. Vnímám to spíše jako propagaci hotelu a místních vinařů,“ vyjádřil se Ševčík k sobotní akci, na níž ve svém Moravském sklípku představil stovky vzorků mladého vína od místních vinařů.

Prezident vinařské akademie Valtice Jiří Kopeček se domnívá, že nové víno je už sjednocené právě pod pojmem Svatomartinské. „Pro Svatomartinské víno platí určitá pravidla. Musí splňovat parametry a ochutnává ho komise. Jeho propagace se ujal vinařský fond, což výrobcům usnadňuje situaci,“ vysvětlil.

„Samozřejmě se najdou výrobci, kteří si chtějí jít svojí cestou. Ti navíc nemusí podléhat daným parametrům. O tom, zda budou úspěšní, ale rozhodne kvalita jejich výrobků a hlavně trh,“ poznamenal.

Předseda Svazu vinařů České republiky Jiří Sedlo potvrdil, že se osmdesát procent výrobců přiklání ke Svatomartinskému vínu. „Tato značka má i všeobecnou podporu. Výraz Svatomartinské víno je mezi majiteli vinoték už zažitý,“ uvedl.

Sedlo se domnívá, že nikdo nemá šanci značce Svatomartinského vína konkurovat. „Na trhu ani žádný pokus o konkurenci není vidět,“ vyjádřil se předseda.

„Nezaznamenali jsme ani velký zájem o zaregistrování vlastní značky pro mladé víno. Zájemci by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Myslím, že do budoucna bude tento zájem spíše upadat,“ řekl.

Na druhou stranu si podle něj může každý dělat na trhu, co chce. „Výhodou zaregistrování vlastní značky mladého vína může být snad jen to, že se chce výrobce odlišit od ostatních,“ uzavřel.

Svatomartinské víno je zavedenou značkou už od roku 1996. Vinaři ji ale sami začali používat už dva roky před její registrací.