/VIDEO/ Nové příležitosti zaměstnání. Zájemci o práci se o ně mohou v těchto dnech ucházet v břeclavské společnosti Alcaplast. Do nově postavené expediční haly za čtyři sta milionů korun hledá výrobce sanitární techniky zhruba stovku operátorů, svářečů či skladníků. Tentokrát ale už uskutečňuje nábor pod novým názvem Alcadrain.

Nové pracovní příležitosti nabízí břeclavská společnost Alcadrain v nové expediční hale za 400 milionů korun. | Video: Se souhlasem Alca Group

Novou moderní expediční halu v Břeclavi si Alca nadělila k čtvrt století svého vzniku. Bude z ní distribuovat výrobky do celé Evropy. Nová hala propojuje výrobu s logistikou přímo v areálu firmy v Lanžhotské ulici. Výstavba vyšla na čtyři sta milionů korun. „Zatímco většina naší výroby se uskutečňuje v areálu v Lanžhotské ulici, expediční sklad sídlil až dosud o pár set metrů dál na Bratislavské ulici, což přinášelo řadu komplikaci. Část zboží jsme totiž museli zbytečně převážet, čímž jsme plýtvali čas. To se nyní změní,“ uvítal zprovoznění haly Kamil Dvořáček, vedoucí logistiky Alcadrain.

Součástí haly je také třípatrová administrativní budova. Spodní dvě patra jsou určena pro kanceláře, ve třetím patře jsou prostorné šatny. „Do nového objektu se přesunuje zboží i lidé. Technické oddělení, výroba i fakturace tak budou na jednom místě,“ dodal Ondřej Slanina, technický ředitel Alcadrain. V administrativní budově je i místnost určená pro řidiče kamionů. Zázemí jim nabídne kuchyňku, sprchy s teplou vodou nebo připojení k internetu.

Přesun palet usnadňují v nové hale takzvané spádové regály. Z nich palety sjíždějí vlastní váhou po válečkové dráze do míst, z nichž putují přímo do aut. „Tento systém podstatně usnadní práci třiadvaceti skladníkům, kteří budou v nové expediční hale pracovat. Nebudou totiž muset jezdit pro každou paletu zvlášť, vše bude na jednom místě. Tím se navíc urychlí i samotná nakládka, což je vzhledem k objemu přepravovaného zboží zásadní,“ upřesnila mluvčí společnosti Lucie Mareš Heřmanská.

Nová expediční hala Alacadrain:

Stála 400 milionů Kč, vyrostla za osm měsíců.

Zaměstná na 100 nových pracovníků.

Zastavěná plocha: 16 700 metrů čtverečních.

Kapacita skladu: 17 500 palet.

Výška haly: 12 metrů.

Ze skladů společnosti Alcadrain putuje každý měsíc v průměru osmnáct set palet a přes dva tisíce menších balíků se zbožím. V nových podmínkách stihne naložit celou objednávku i jeden člověk za méně než čtyřicet minut. Nový sklad pojme až sedmnáct a půl tisíce palet a je čtyřikrát větší než ten dosavadní. Téměř celou střechu haly pokryje fotovoltaická elektrárna. V kombinaci se solárními panely na střechách ostatních hal tak za slunečného počasí vygeneruje celý výrobní areál více energie, než spotřebuje.

Rozloha haly dosahuje téměř sedmnácti tisíc metrů čtverečních, což odpovídá například velikosti dvou a půl fotbalových hřišť. Stavařům se ji podařilo postavit během osmi měsíců. „Jsme hrdí, že jsme zprovoznili objekt, který díky moderním technologiím nejen ulehčí práci našim zaměstnancům, ale je zároveň i důkazem technologické vyspělosti firmy. Z expediční haly budou distribuovány všechny naše výrobky do celé Evropy,“ vyzdvihla Radka Prokopová, spolumajitelka Alca Group.

Začínali v garáži

Alcadrain založili manželé Radka Prokopová a František Fabičovic pod původním názvem Alcaplast v Břeclavi v roce 1998. „Začínali jsme se čtyřmi zaměstnanci lisovat armatury v podstatě v garáži. Dařilo se nám, protože jsme vyráběli daleko levněji a kvalitněji než konkurence. Dnes roční tržby Alcy dosahují tří miliard korun a zaměstnáváme bezmála tisícovku lidí,” shrnul František Fabičovic. Výrobky Alca se vyvážejí do více než sedmdesáti zemí světa.

Novou halu E, ale i další prostory, budou moci navštívit také zájemci na dni otevřených dveří dvacátého května. „Všichni se budou moci na vlastní oči přesvědčit, že výroba u nás probíhá v moderních prostorách s pomocí vyspělých technologií, a to včetně robotů,” pozvala k prohlídce Prokopová.

Obyvatelé Břeclavi mají místní firmu dobře uloženou v povědomí, zatím ale stále pod původním názvem. „Alcadrain? To nevím, znám Alcaplast, ten tady zná každý. A že je to nový název? Pro nás to bude pořád Alcaplast,“ smál se Břeclavan Josef Osička.

Nové pracovní příležitosti ve městě uvítal i místostarosta Jakub Matuška. „Jsme rádi, za každé pracovní místo, které ve městě vznikne i za každou firmu, která zde sídlí. I díky tomu se Břeclav stává centrem regionu,“ podotkl Matuška.

Skupina Alca Group:

Vznikla v roce 2020, aby sdružila několik firem vyrábějících sanitární techniku a potrubní systémy.

Součástí skupiny je česká rodinná firma Alcadrain s 25letou tradicí, kterou založili manželé Radka Prokopová a František Fabičovic pod původním názvem Alcaplast v Břeclavi.

Produkty Alca se vyvážejí do více než 70 zemí světa.

Za design výrobků získala společnost řadu ocenění jako Red Dot Award, iF Design Award nebo Design Plus.

Produkty Alca jsou plně recyklovatelné.

Majitelé Alca Group vlastní také Vinařství Obelisk a Oboru Obelisk o rozloze 570 hektarů, v níž uskutečnili projekt navrácení vody do půdy.