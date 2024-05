Lesopark, v němž se střídaly louky se stromy či lesíky, měl knížatům připomínat krajinu středomořskou. „Arkadskou krajinu i zde doplňovaly dřeviny tak, aby to vypadalo opravdu jako ve Středomoří,“ přiblížil Lyčka.

Monumentální klasicistní stavbu Apollónova chrámu Lichtenštejnům postavil jejich dvorní architekt Josef Kornhäusel na počátku devatenáctého století.

Na obnově okolí saletu, který je součástí Lednicko-valtického areálu, se podílí zhruba stovka dobrovolníků. Mezi nimi třeba i Břeclavan Stano Žák.

„Když mi kamarád Lumír Jung ze Spartan Training Group Břeclav řekl, abych jednu mrazivou únorovou sobotu vzal sekyru a šel pomoct vyčistit louku pod Apollonovým chrámem, neváhal jsem ani minutu. Jsem srdcař původem ze Slovenska a rád podporuji dobré projekty od podobně naladěných lidí na naši krásné jižní Moravě,“ okomentoval pro Deník.

Společně se Ševčíkem a dalšími nadšenci vyráží na brigády v mrazu, dešti i za horka pravidelně. „Usadil jsem se tady, mám tady syna a stejně jako šéf nadačního fondu Ševčík chci zanechat okolní krajinu pro naše děti kultivovanou tak, jak ji naši předci vytvořili pro nás,“ zdůvodnil.

A pokračoval. „Vždy, když jedu z Brna z práce, schválně sjedu z dálnice u Podivína a jedu přes Lednici. Kochám se z dálky, jak areál prokoukl a stal se opět viditelnou dominantou okolí Lednice a Břeclavi. Když vidím lidi piknikovat na louce, nebo rodiny na procházce po upravené pláži, zalévá mě blažený pocit opravdu dobře vykonané práce. Jsem hrdý na to, co dokáže udělat parta zapálených lidí pro veřejné blaho. Kéž by takových bylo u nás víc, hned by vše vypadalo líp,“ usmíval se.