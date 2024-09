Doopravdy to teprve uvidíme. Obecně by se mělo říct, že je český divák konzervativní. Pak se ale vždy stane něco, co ho z toho jeho konzervativního modu vyruší. A on se začne zvídavě zajímat o něco nového a jiného. Potvrzuje nám to příklad z letošního roku. O víkendu jsme oslavili půlmiliontého návštěvníka filmu Zápisník alkoholičky. Nikdo z nás by neřekl, že tak těžký a vážný film přitáhne tak extrémní pozornost. Jde o film pro konzervativního diváka, nebo pro takového, který když má předložené důležité relevantní téma, tak se o něj zajímá? Osobně si myslím, že jako čeští diváci nejsme tak konzervativní, jak se může zdát.

Hovnays vznikne jako seriál, nebo jako film?

Od začátku se bavíme o filmu a seriálu, obě věci se doplňují, i když jsou od sebe kreativně trošku odlišné. Nicméně věřím v úspěch obojího. Seriál bude čistě animovaný a myslíme si, že dětské publikum na něj bude reagovat velmi bujaře. Film je kombinací animace a hraného filmu, v němž odkazujeme na historii úspěšných filmů jakými jsou třeba Chobotničky ze II. patra.

Domnívám se, že v kombinaci klasiky a kontroverze takto nezvykle nadimenzovaných postav Hovnaysových skutečně pozornost vzbudí a zaujme jak dětské, tak i dospělé publikum. Víte, děti v určitém věku tuto problematiku velmi řeší. Sám mám pětiletého syna, tak vím, o čem mluvím. Cokoli spojeného s tímto tématem je nyní jedním z pilířů jeho humoru (úsměv).

Co na tomhle dobrodružném animovaném sitcomu oceňujete nejvíce?

Že je až téměř geniálně vymyšlený. Jednoznačně jde o unikátní věc. S podobným tématem ani zpracováním jsem se dosud nikdy nesetkal. A v tom je to riskantní, pro určitou část publika totiž může působit až příliš kontroverzně. Já si ale myslím, že to, jak je napsaný, jakým způsobem je vyprávěný, je více osvětový a komický než cokoli jiného. Podle mě kombinace odtabuizování, vzdělávání a znormálnění této problematiky přinese velký zájem. A může být tak unikátní a novátorská, že zaujme i lidi mimo Českou republiku. To si myslím, že se skutečně může stát.

Prozradíte čtenářům Deníku, kdy se konečně Hovnaysových na televizních obrazovkách či v kinech dočkají?

Je ještě předčasné o tom mluvit, ale od příštího roku se už Hovnanysů v určité formě nezbavíme (úsměv). S Hovnaysovými se začneme potkávat jak v audiovizuálním, tak i jiném prostředí. Postupně začnou zaplavovat celou republiku a uvidíme, kde se až to jejich tsunami zastaví. Vlny dělat umíme. Proto doufám, že tyto budou stejně úspěšné (úsměv).

Máte už vybrané herce, kteří by mohli postavičky dabovat či hrát ve filmu?

Už jsme se o tom bavili, ale prozrazovat jejich jména nechceme. Můžu jen naznačit, že jsme vzbudili nadšení u těch, kteří se nebojí dělat nové věci a pouštět se do nových zajímavých projektů. Asi vás nepřekvapí, že jde zpravidla o ty nejoblíbenější a nejpopulárnější herce. Právě o taková jména tedy nebude nouze.

Baví vás Hovnays?

Ano. Baví mě, jak je do detailu propracovaný. Baví mě animace, každá drobnost, která je až puntičkářsky přesná. Líbí se mi jejich jména. Jde o komicky povedenou partu, do které se podle mého časem zamilují všichni. Recese, kterou je příběh prošpikovaný, si podle mě najde u diváků oblibu a uchová se v nich. Jde o jiný a riskantní projekt, to je pravda. Ale já se jím obrovsky bavím. Je obdivuhodné, co Cyril Podolský vytváří pro celou zemi. A věřím, že Hovnays se nikomu jen tak neomrzí.

Kde všude se s Hovnaysovými budeme potkávat?

Šíře záběru, kterou plánujeme vytvořit, bude veliká a nevídaná. Tvoříme takový vesmír Hovnaysových (úsměv).