Dvě pobočky plánuje zrušit Česká pošta v Břeclavi. Jednu v centru města v ulici U Tržiště a druhou v místní části Charvátská Nová Ves v Lednické ulici. Pobočky mají skončit od 1. července. Celkem jich v Jihomoravském kraji zanikne třiadvacet. Informaci potvrdil v pátek dopoledne mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

V Břeclavi skončí dvě pobočky České pošty. | Foto: ČTK

Břeclavský místostarosta Petr Vlasák Deníku řekl, že situaci s koncem některých poboček České pošty ve vedení města řeší, jelikož předzvěsti už měli. „S vedením břeclavské knihovny probíráme, že bychom zkusili udržet službu v Charvátské Nové Vsi, která je od centra docela vzdálená. Právě ve spojitosti s knihovnou bychom to zkusili řešit službou Pošta Partner. Rozjeli jsme diskuzi s ředitelem knihovny," prozradil Vlasák.

Například ve Staré Břeclavi Pošta Partner podle něj už několik let funguje.

Komenského nábřeží v Břeclavi. Nová uzavírka, objížďka povede i po I/55

Podle břeclavské mluvčí Ivany Solaříkové chce vedení města, aby služby pošty zůstaly co nejvíce zachované. „Právě v Charvátské žije spousta důchodců, pro které je komplikované dostat se do města. Chceme, aby i ty imobilnější obyvatelé měli dostupnost poštovních služeb zachovanou. Právě se domlouváme s knihovnou, že by část poštovních služeb vzala na sebe právě formou Pošty Partner. Ředitel knihovny už na tom začal pracovat," řekla Solaříková.

Více jasno by podle ní mohlo být na konci dubna, kdy už by měl být hotový konkrétnější plán. Konec pobočky pošty v centru města není pro Břeclavské tolik bolestivý. „Hlavní pošta není až tolik vzdálená, je to pro lidi ještě v docházkové vzdálenosti. Není to pro nás taková bolístka, jako Charvátská,” podotkla Solaříková.

Schválené rušení poboček České pošty: podívejte se, které končí na Břeclavsku

O tématu rušení některých poboček pošt byla řeč i na čtvrtečním jednání hejtmanů s vládou. „Dostali jsme zevrubné informace od pana ministra. Nedostali jsme informaci, kolik poboček v kterém kraji by se mělo rušit, to jsem se dozvěděl až po tom jednání z médií. Ale zaznělo tam, že by se převážně mělo jednat o rušení poboček v obcích a městech, kde je více než jedna pobočka. Takže by to nemělo zásadním způsobem ovlivnit dostupnost pošt pro lidi,“ řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich v pátek dopoledne.

Konkrétní pobočky, které Česká pošta plánuje rušit a jestli tedy v nějakém regionu vznikne problém, ještě neznal.

LUCIE BURIANOVÁ