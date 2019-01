Břeclav - Devadesát milionů si chce půjčit břeclavská radnice. Smlouvu předloží za pět týdnů ke schválení zastupitelům. I se seznamem akcí.

Už v roce 2017 doplatí město Břeclav všechny dosavadní úvěry. Bez dluhů ale nezůstane. Radní města schválili na svém posledním zasedání vítěze veřejné zakázky na poskytnutí devadesátimili­onového úvěru. Proč se chce město znovu zadlužit, vysvětlil břeclavský místostarosta Milan Vojta (ANO). „Z příjmů postupně vypadává hazard, naopak výdajů přibývá. Aby se město mohlo pustit do větších investičních akcí, bez úvěru se neobejde," řekl Vojta.

Seznam investic, na které chce radnice peníze použít, už se rýsuje. „Na akcích, do kterých bychom se chtěli v nejbližších třech letech pustit, už jsme se v koalici plus minus shodli. Není to ale dogma, může se to změnit v závislosti na okolnostech," narážel starosta města Pavel Dominik (Pro Region) například na možné nepřidělení dotace, na kterou se bude radnice u řady plánovaných akcí spoléhat.

z plánů radnice

bez dotace:

- výměna zastaralých semaforů

- stavba nové obřadní síně na hlavním hřbitově



s možnou dotací:

- oprava kina a instalace nové vzduchotechniky

- obnova koupaliště a dobudování areálu pro volný čas

- zateplení městských budov

- oprava části zámku

Právě svázáním investic s dotacemi podporuje svůj souhlas při hlasování na prosincovém zastupitelstvu Luboš Krátký z opoziční ODS. „Třeba v případě obřadní síně na hlavním hřbitově si myslím, že pokud na to nemáme, neměli bychom se do tak velkolepé akce pouštět. My jsme před tím rozhodnutím také stáli a odložili jsme to," vracel se bývalý místostarosta do doby, kdy zejména Pro Region snahy o pokrytí investic úvěrem ze strany tehdejšího vedení města ostře kritizoval.

Dominik ale zaměření se výhradně na spoluúčast k dotacím odmítá. „Byl bych rád, abychom se nepřezateplovali, za to nám Břeclaváci ani turisté asi moc tleskat nebudou. Chceme a budeme plnit i priority z našich volebních programů," uvedl starosta.

A pokračoval. „Úrokové sazby jsou nyní tak nízké, že by byl skoro hřích si ty peníze nepůjčit. Je to velmi výhodné," konstatoval Dominik.

Krátký však trvá na svém. „Utrácíme víc, než bychom měli. Je to špatně, rozpočet není tak vysoký. Až se začne stavět obchvat, budeme potřebovat spoustu peněz na doplňkové investice," upozornil zástupce opozice.

Zastupitelé budou o devadesátimi­lionovém úvěru rozhodovat čtrnáctého prosince. K dispozici budou mít i seznam plánovaných investic.

Hnutí ANO bude chtít, aby významná část peněz směřovala do oblasti dopravy. „Chystá se výměna semaforů a další opatření. Mimo jiné i lávka ve Staré Břeclavi nad splavem pro pěší a cyklisty," podotkl Vojta.

Podporuje také opravu kina Koruna. „Do kina se neinvestovalo dvacet let. Počítáme s opravou střechy, zateplením a novou vzduchotechnikou," informoval s tím, že díky dotacím by mohl devadesátimilionový úvěr pomoci Břeclavi k investičním akcím za dvě stě až tři sta milionů korun.

Dominik by pro změnu rád dotáhl do konce obnovu koupaliště, které má doplnit areál pro volný čas s inline dráhou. „Chtěl bych, aby vznikl prostor, kam se člověk nebude chodit jen koupat, ale třeba také bruslit. A lidé tam tedy budou trávit mnohem více času," naznačil starosta.