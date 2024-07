„Cyklověž jsem využívala opravdu vždycky. Mám slevovou IN kartu, takže jsem si kolo odstavila zdarma, což se mi vyplatilo. Opravdu mi Biketower teď chybí. Už jsem kvůli tomu šla raději i pěšky, protože jsem potřebovala nechat kolo u nádraží přes noc, a to si troufnu jen ve věži. Ve stojanech bych si to asi nedovolila,“ sdělila Deníku.

„Lidé tak budou delší chvíli bez věže. Ale opravdu to není z vůle mě jako velitele nebo vedení města. Opravu budeme muset soutěžit. Aktuálně zpracovávám rozpočtové opatření, aby bylo možné uvolnit prostředky z kasy města. Administrativně budeme vypisovat výběrové řízení,“ prozradil Deníku šéf strážníků, kteří na provoz cyklověže dohlížejí.

Ve věži se pokazil zakladač. Tedy mechanismus, jenž jízdní kolo z jakéhosi výtahu, kterým ho lidé pošlou, vyzvedne a uloží na dané volné místo. „Cyklověž není škodovka, aby s ní člověk zajel do servisu a nechal vyměnit motor. Jde o zařízení konstrukčně vyrobené na zakázku. A jeho oprava je tak poněkud náročnější,“ srovnal Hrdlička.

close info Zdroj: Deník/Iva Haghofer zoom_in Cyklověž u břeclavského nádraží je stále mimo provoz.

Cyklisté ve městě, kterému se přezdívá jihomoravská Šanghaj, tak nemají jinou možnost, než svá kola odkládat do nedalekých stojanů. Ty byly, jak se redakce Deníku přesvědčila o úterním poledni, přeplněné.

„Bohužel nemáme, jak jinak tuto službu nahradit. Vím, že se řada lidí obává možné krádeže. Nicméně celý prostor je pod kamerovým systémem a je tam zvýšený dohled. Ovšem nikdo z lidí, kteří ke kolům přistoupí, nemá napsané na čele, že je jejich majitelem,“ poznamenal velitel strážníků.

Oblíbená cyklověž v Břeclavi funguje od roku 2018. Od počátku na ní Břeclavští zaznamenali až 240 tisíc cyklů. „To znamená, že právě tolikrát vyjel zakladač kol nahoru a dolů,“ překvapil Hrdlička.

Součástí nutných oprav by měla být i modernizace terminálu

I vzhledem ke stáří věže se Břeclavané domnívají, že si zařízení zaslouží obnovu. „Škoda, že je systém tak zastaralý. Narážím na vyzvedávání a placení. Mohly by se využít aplikace a nemuselo by se pořád něco zbytečně tisknout. V dnešní době je potřeba uložit kolo, ale třeba i koloběžku. Podle mě je třeba umožnit i platbu kartou,“ myslí si Vojáček Božková.

S tím souhlasil i Hrdlička. A dodal, že součástí nutných oprav by měla být i modernizace terminálu. „Počítáme s tím, že by lidé v budoucnu mohli zaplatit i kartou nebo přes aplikaci. Ovšem jen taková změna nás vyjde na čtvrt milionu korun. Cenovou nabídku mám ale u sebe. Byl bych proto rád, aby se oprava, když už k ní musí dojít, udělala zgruntu,“ podotkl velitel městských policistů.

close info Zdroj: Deník/Iva Haghofer zoom_in Cyklověž u břeclavského nádraží je stále mimo provoz. Nápad je to i podle Deníkem oslovené cyklistky dobrý. „Bylo by fajn, kdyby se to vylepšilo, i pro policii. Člověk lísek snadno ztratí, já si ho proto vždy ještě vyfotím. Bylo by lepší, kdybych načetla třeba IN kartu a měla ho v aplikaci. Líbilo by se mi ale třeba i to, že by kolo mohl vyzvednout místo mě někdo jiný,“ zamyslela se Vojáček Božková.

Aktuálně lidé za uskladnění kola ve věži na čtyřiadvacet hodin zaplatili pouhých pět korun. „Domnívám se, že i toto bychom měli změnit a poplatek za službu navýšit tak, aby byl poplatný době. Byť jde o službu veřejnosti,“ myslí si Hrdlička. Vždyť ročně její provoz spolkne na milion korun.

Obnovu by si podle Hrdličky zasloužila cyklověž i konstrukčně. To proto, že je stavba celá prosklená, a tím pádem i bez jakékoli izolace. „V roce 2018 nikdo nepočítal s tím, že bude tolik lidí jezdit na elektrokolech. A není žádným tajemstvím, že je ve věži za letních horkých dní až osmdesát stupňů Celsia. V souvislosti s akumulátory se bavíme o bezpečnosti. Už se nám stalo, že se z baterie jednoho kola začalo kouřit, na což nás upozornilo kouřové čidlo. Kolo se ale naštěstí nevznítilo,“ vzpomněl Hrdlička.



Nahrává se anketa ...