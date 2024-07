Společnost Fosfa je generálním partnerem Českého olympijského týmu, zároveň je také velkým podporovatelem sportu v regionu. Pod hlavičkou projektu Fosfa Sport motivuje děti a dospívající k pohybu. Smyslem projektu je podporovat v touze být nejlepší a překonávat životní překážky. Fosfa mimo jiné zastřešuje šest sportovních klubů.

Co se projektu FAIR PLAY týče, letošní zájezd na olympiádu by měl být jeho základem. „Chtěl jsem využít příležitosti, kterou Fosfa jako generální partner Českého olympijského týmu má, a zprostředkovat jedné výjimečné osobnosti z každého z našich šesti klubů výjimečný zážitek – zájezd na letní olympiádu v Paříži. Úspěšná účast na olympiádě je pro většinu sportovců vrcholem jejich snažení a mým cílem bylo dopřát našim výjimečným sportovcům alespoň něco z atmosféry her," uvedl generální ředitel společnosti Ivan Baťka.

Děti v dějišti olympiády stráví tři dny, během kterých budou moci sledovat jednotlivé disciplíny, navštíví také Olympijskou vesnici nebo Český dům, kde se setkají s vybranými olympioniky. Součástí zájezdu bude samozřejmě i prohlídka francouzské metropole.